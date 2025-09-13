桃園航警收賄大開公務門淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

桃園地檢署偵辦航警局保大警員陳柏融收賄、非法放行旅客走私加熱菸品入境案，昨深夜向法院聲押陳員與走私楊女，經桃園地院召開羈押庭，以犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串及逃亡之虞，裁定2人自今天起予以羈押，並禁止接見通信。

裁定理由指出，經訊問後，依據被告陳柏融供述、同案被告與證人的證詞、及卷宗內所有非供述證據，認為陳員犯罪嫌疑重大。由於陳員所犯「公務員違背職務收受賄賂罪」為最低刑期為十年以上重罪，且有刪除手機通訊對話的行為，顯示有湮滅證據可能。

此外，本案犯罪情節、次數及共犯關係尚待檢方偵查進一步釐清，有相當理由認為陳有串供風險，考量他的入出境情況，以及基於趨吉避凶的人性，有逃亡可能，同時衡量本件犯罪對公益造成的侵害，基於比例原則，法院認為他有羈押的原因和必要性。

至於走私的楊女則涉犯「對公務員違背職務交付賄賂罪」部分，依據她的供詞、證人證述及附卷證據等，法院認定犯罪嫌疑重大，本件涉案時間長達數月，相關犯案次數、情節與參與人員等，尚待偵查機關逐一調查釐清。

裁定指出，楊女遭查獲時，曾試圖掩護其他人，且她聲稱走私只找信任的親友幫忙，顯示她與其他可能涉案人員關係密切，有勾結串供風險。綜合本案情節與楊女行為，法院認定她有勾串之虞，且根據入出境資料，她同樣頻繁入出境有逃亡可能，考量本件犯罪行為對公益的侵害甚大，衡量比例原則，認為有羈押原因與必要，依法裁定羈押禁見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康