快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園航警收賄大開公務門淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地檢署偵辦航警局保大警員陳柏融收賄、非法放行旅客走私加熱菸品入境案，昨深夜向法院聲押陳員與走私楊女，經桃園地院召開羈押庭，以犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串及逃亡之虞，裁定2人自今天起予以羈押，並禁止接見通信。

裁定理由指出，經訊問後，依據被告陳柏融供述、同案被告與證人的證詞、及卷宗內所有非供述證據，認為陳員犯罪嫌疑重大。由於陳員所犯「公務員違背職務收受賄賂罪」為最低刑期為十年以上重罪，且有刪除手機通訊對話的行為，顯示有湮滅證據可能。

此外，本案犯罪情節、次數及共犯關係尚待檢方偵查進一步釐清，有相當理由認為陳有串供風險，考量他的入出境情況，以及基於趨吉避凶的人性，有逃亡可能，同時衡量本件犯罪對公益造成的侵害，基於比例原則，法院認為他有羈押的原因和必要性。

至於走私的楊女則涉犯「對公務員違背職務交付賄賂罪」部分，依據她的供詞、證人證述及附卷證據等，法院認定犯罪嫌疑重大，本件涉案時間長達數月，相關犯案次數、情節與參與人員等，尚待偵查機關逐一調查釐清。

裁定指出，楊女遭查獲時，曾試圖掩護其他人，且她聲稱走私只找信任的親友幫忙，顯示她與其他可能涉案人員關係密切，有勾結串供風險。綜合本案情節與楊女行為，法院認定她有勾串之虞，且根據入出境資料，她同樣頻繁入出境有逃亡可能，考量本件犯罪行為對公益的侵害甚大，衡量比例原則，認為有羈押原因與必要，依法裁定羈押禁見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

航警局保大警員陳柏融涉嫌收賄，讓走私加熱菸品的業者入境二航廈時，走管制區南側海關「公務門」離開，桃園地院今天下午將陳員及楊女依貪汙罪收押禁見。記者陳恩惠／翻攝
航警局保大警員陳柏融涉嫌收賄，讓走私加熱菸品的業者入境二航廈時，走管制區南側海關「公務門」離開，桃園地院今天下午將陳員及楊女依貪汙罪收押禁見。記者陳恩惠／翻攝
航警局保大警員陳柏融涉嫌收賄，讓走私加熱菸品的業者入境二航廈時，走管制區南側海關「公務門」離開，桃園地院今天下午將陳員及楊女依貪汙罪收押禁見。記者陳恩惠／攝影
航警局保大警員陳柏融涉嫌收賄，讓走私加熱菸品的業者入境二航廈時，走管制區南側海關「公務門」離開，桃園地院今天下午將陳員及楊女依貪汙罪收押禁見。記者陳恩惠／攝影

走私 證據 桃園地檢署

延伸閱讀

誇張開公務門放行旅客走私加熱菸 桃機航警收賄遭聲押

中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃

航警收賄開「公務門」！護航2旅客走私大量加熱菸品闖關遭聲押

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

相關新聞

桃園航警收賄大開公務門淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

桃園地檢署偵辦航警局保大警員陳柏融收賄、非法放行旅客走私加熱菸品入境案，昨深夜向法院聲押陳員與走私楊女，經桃園地院召開羈...

台電興達發電廠爆炸 緊急應變隊這原因未起作用

高雄市消防局依據行政院「建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」計畫，去年先選「關鍵基礎設施」機構，成立8支緊急應變...

航警收賄開「公務門」！護航2旅客走私大量加熱菸品闖關遭聲押

桃園國際機場首見「公務門走私」事件！財政部關務署台北關前天攔查2名自韓入境，以手提行李夾帶大量加熱菸品的楊姓、巫姓母女，...

誇張開公務門放行旅客走私加熱菸 桃機航警收賄遭聲押

桃園機場驚傳航警收賄協助旅客走私案件，財政部關務署台北關稽查人員於9月11日中午查獲兩名韓國入境的楊姓與巫姓母女，利用公...

中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前...

嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿

嘉義縣水上鄉一處工地近日傳槍響，工地負責人疑欠債跑路，工地換人經營，但債主不知情仍請人討債，雙方在工地上起爭執，工地新負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。