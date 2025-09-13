快訊

誇張開公務門放行旅客走私加熱菸 桃機航警收賄遭聲押

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

桃園機場驚傳航警收賄協助旅客走私案件，財政部關務署台北關稽查人員於9月11日中午查獲兩名韓國入境的楊姓與巫姓母女，利用公務門走私加熱菸，共計449條，以及17組電子主機，現場發現航警局員警陳柏融涉嫌縱放，隨即通報航警局共同偵辦。

桃園地檢署昨日晚間以涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌，向法院聲請羈押陳員及楊女。桃園地檢署表示本案由肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，檢察官訊後認定陳員及楊女涉犯貪瀆，犯罪嫌疑重大且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；巫女則諭令6萬元交保。

桃園機場公務門進出依規定需要刷卡辨識，隨身手提物件也必須通過X光機檢查，現場也有監視器監控記錄，陳姓員警放行無證件人員夾帶走私加熱菸的行徑相當大膽。

此案是首次查獲旅客未經海關查驗，直接透過公務門走私加熱菸入境，經查陳員成功掩護高達20次收受楊女賄款，利用值勤公務門管制崗哨之便，非法放行其攜帶加熱菸闖關，實際的受賄次數及金額仍待調查。陳姓員警警專36期畢業，畢業後就在航警局服務6年，航警局已於昨日上午召開專案考績會，將陳員兩大過免職，斷然汰除。

台北關強調加熱菸屬未經核定通過健康風險評估之菸品，違反「菸害防制法」第15條規定，旅客攜帶入境可處5萬元以上、500萬元以下罰鍰，籲請民眾勿以自用、餽贈或代購為由違規攜帶。海關強調將持續與航警等執法單位合作，加強邊境查緝能量，杜絕走私與貪瀆行為，維護國人健康與邊境安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

桃園機場公務門進出依規定需要刷卡辨識，隨身手提物件也必須通過X光機檢查，現場也有監視器監控記錄，陳姓員警放行無證件人員夾帶走私加熱菸的行徑相當大膽。記者季相儒／攝影
桃園機場驚傳航警收賄協助旅客走私案件，財政部關務署台北關稽查人員於9月11日中午查獲兩名韓國入境的楊姓與巫姓母女，利用公務門走私加熱菸，共計449條，以及17組電子主機，現場發現航警局陳柏融員警涉嫌縱放，隨即通報航警局共同偵辦。記者季相儒／攝影
走私 加熱菸 桃園機場

