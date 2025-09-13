桃園國際機場首見「公務門走私」事件！財政部關務署台北關前天攔查2名自韓入境，以手提行李夾帶大量加熱菸品的楊姓、巫姓母女，赫見航空警察局保安大隊警員陳柏融多次收賄放行，桃檢複訊後，昨深夜將陳員及楊女向法院聲請羈押禁見，另名巫女6萬元交保。

據了解，楊姓、巫姓這對母女有多次夾帶加熱菸品記錄，早被台北關列入註記加強查緝的黑名單中，但稽查組人員清查發現，楊女等近來入境後，多次未走一般旅客通道就消失了，起疑之下調閱監視影帶檢驗，不但驚見母女倆從管制區公務門離開，還有陳姓航警涉嫌違法放行。

9月11日又見2女中午自韓返台，在二航廈入境通關後，仍未走一般旅客要申報的紅線或免申報的綠線出關，熟門熟路地走向入境管制區南側海關公務門，台北關立刻通報航警局當場在公務門前攔下這對母女，並在2人行李內查獲449條加熱菸與17組主機數量相當驚人，明顯超過合理的自用範圍。

航警局立刻報請桃園地檢署肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦並核發拘票，將陳員及母女3人拘提到案訊問後，發現陳員多次收受楊姓、巫姓母女的匯款，利用輪值機場入境管制區公務門管制哨的機會，非法放行母女倆攜帶裝有加熱菸品的行李自公務通道通關。

檢察官認為，航警陳柏融涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款的公務員違背職務收受賄賂罪嫌、楊姓及巫姓母女則涉犯貪汙罪的對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，3人均犯罪嫌疑重大，但巫女無羈押必要，昨午以6萬元交保候傳，至於陳員、楊女則有勾串、滅證及逃亡之虞且有羈押必要，連夜項法院聲請羈押禁見。