快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

航警收賄開「公務門」！ 護航2旅客走私大量加熱菸品闖關遭聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園國際機場首見「公務門走私」事件！財政部關務署台北關前天攔查2名自韓入境，以手提行李夾帶大量加熱菸品的楊姓、巫姓母女，赫見航空警察局保安大隊警員陳柏融多次收賄放行，桃檢複訊後，昨深夜將陳員及楊女向法院聲請羈押禁見，另名巫女6萬元交保。

據了解，楊姓、巫姓這對母女有多次夾帶加熱菸品記錄，早被台北關列入註記加強查緝的黑名單中，但稽查組人員清查發現，楊女等近來入境後，多次未走一般旅客通道就消失了，起疑之下調閱監視影帶檢驗，不但驚見母女倆從管制區公務門離開，還有陳姓航警涉嫌違法放行。

9月11日又見2女中午自韓返台，在二航廈入境通關後，仍未走一般旅客要申報的紅線或免申報的綠線出關，熟門熟路地走向入境管制區南側海關公務門，台北關立刻通報航警局當場在公務門前攔下這對母女，並在2人行李內查獲449條加熱菸與17組主機數量相當驚人，明顯超過合理的自用範圍。

航警局立刻報請桃園地檢署肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦並核發拘票，將陳員及母女3人拘提到案訊問後，發現陳員多次收受楊姓、巫姓母女的匯款，利用輪值機場入境管制區公務門管制哨的機會，非法放行母女倆攜帶裝有加熱菸品的行李自公務通道通關。

檢察官認為，航警陳柏融涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款的公務員違背職務收受賄賂罪嫌、楊姓及巫姓母女則涉犯貪汙罪的對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，3人均犯罪嫌疑重大，但巫女無羈押必要，昨午以6萬元交保候傳，至於陳員、楊女則有勾串、滅證及逃亡之虞且有羈押必要，連夜項法院聲請羈押禁見。

據悉，航警陳柏融坦承非法放行走私加熱菸品集團，但他否認與楊姓、巫姓這對母女認識，初步了解，陳每次放行以抽成計價，每條加熱菸品可獲100至200元不等金額，若以這次查獲499條計算，陳員能有4.4萬至9.9萬元不等金額入帳，檢警持續追查走私集團成員。

航警局保大警員陳柏融涉嫌多次收賄，利用二航廈入境管制區南側海關公務門，放行走私加熱菸品集團成員，圖為北市長蔣萬安前次返國時，也由此公務門入境。記者陳恩惠／翻攝
航警局保大警員陳柏融涉嫌多次收賄，利用二航廈入境管制區南側海關公務門，放行走私加熱菸品集團成員，圖為北市長蔣萬安前次返國時，也由此公務門入境。記者陳恩惠／翻攝
航警局保大警員陳柏融涉嫌多次收賄，利用公務門放行楊姓及巫姓女旅客走私加熱菸品，昨深夜遭桃園地檢署向法院聲請羈押。記者陳恩惠／攝影
航警局保大警員陳柏融涉嫌多次收賄，利用公務門放行楊姓及巫姓女旅客走私加熱菸品，昨深夜遭桃園地檢署向法院聲請羈押。記者陳恩惠／攝影

走私 加熱菸

延伸閱讀

影／涉詐助理費、收賄關說 議員陳怡君延押抗告高院開庭

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

軍中盜賣廢品判決出爐 9軍士官遭判刑、一人收賄近15萬未獲緩刑

兒走私5000萬槍毒連累老父 他蒙冤遭羈押280日獲補償112萬

相關新聞

嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿

嘉義縣水上鄉一處工地近日傳槍響，工地負責人疑欠債跑路，工地換人經營，但債主不知情仍請人討債，雙方在工地上起爭執，工地新負...

嘉檢偵辦水上工地槍擊案 槍手遭羈押禁見

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，1輛汽車板金遭人以槍枝射擊毀損，造成現場一片驚慌。警方獲報展開調查，報請嘉義地...

Hero Pay洗錢30億 2首腦羈押

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際...

Hero Pay替東南亞博弈集團洗錢30億 北檢聲押2首腦獲准

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際...

在家啃老還打家人 台北市刑大上門查緝擁槍毒蟲

台北市士林區52歲陳姓男子，長期無業又染毒在家啃老，還會動手毆打家人；台北市刑大7月接獲線報，他疑似吸毒還擁槍自重，警方...

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

近年網路交易興起導使消費型態改變，國人常透過網路境外購物，以致航空海運進口包裹貨物夾藏仿冒精品、私菸私酒、偽禁藥、偽農藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。