台電興達發電廠爆炸 緊急應變隊這原因未起作用

高雄市消防局依據行政院「建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」計畫，去年先選「關鍵基礎設施」機構，成立8支緊急應變隊，9月9日發生爆炸的台電興達發電廠緊急應變隊也正好剛通過考核，卻因隊員已下班等因素，未發揮作用。

高雄市消防局編組民間自主緊急應變隊，去年選擇中油、台電、自來水公司、鐵路車站及機場等「關鍵基礎設施」，成立8支「民間自主緊急應變隊」，興達發電廠也選擇25名員工組成應變隊，是其中1支隊伍，興達廠爆炸前，也由台南市消防局T-CERT教官評核過關。

據高雄市消防局了解，9月9日晚間8時許，興達發電廠發生爆炸，緊急應變隊員已經下班，而且爆炸火警發生試運轉的新廠區，未列在培訓範圍，並且爆炸火警災害等級， 也不是緊急應變隊所能處理的等級，才沒能及時發揮作用。