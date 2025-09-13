聽新聞
台電興達發電廠爆炸 緊急應變隊這原因未起作用
高雄市消防局依據行政院「建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」計畫，去年先選「關鍵基礎設施」機構，成立8支緊急應變隊，9月9日發生爆炸的台電興達發電廠緊急應變隊也正好剛通過考核，卻因隊員已下班等因素，未發揮作用。
高雄市消防局編組民間自主緊急應變隊，去年選擇中油、台電、自來水公司、鐵路車站及機場等「關鍵基礎設施」，成立8支「民間自主緊急應變隊」，興達發電廠也選擇25名員工組成應變隊，是其中1支隊伍，興達廠爆炸前，也由台南市消防局T-CERT教官評核過關。
據高雄市消防局了解，9月9日晚間8時許，興達發電廠發生爆炸，緊急應變隊員已經下班，而且爆炸火警發生試運轉的新廠區，未列在培訓範圍，並且爆炸火警災害等級， 也不是緊急應變隊所能處理的等級，才沒能及時發揮作用。
知情消防人員說，台電興達廠不像中油一樣有消防隊，興達廠應變隊按公司人力編排，事發時大多已經下班，發生爆炸後，住附近的隊員也馬上趕回去，並在通報消防局的聯繫群組，蒐集廠區資訊供消防局了解火場狀況，不能說完全沒發揮作用。
