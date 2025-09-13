中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前往驅離並全程併航監控橫琴艦動向。海巡署指責中國海警近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定。

海巡署東南沙分署東沙指揮部表示，11日清晨6時15分偵獲中國海警「3101」艦航向東沙管轄水域後，便由線上勤務「台南艦」前往實施驅離，中國海警「3101」直到昨天下午2時39分才從東沙北方28.1浬向北航離東沙限制水域。

海巡署指出，中國國務院於9月9日公告批准設立「黃岩島國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，非法片面在民主礁畫設保護區，但中國海警船卻持續侵擾東沙環礁國家公園水域。

東沙國家公園為我國明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，海巡署自今年1月起至今，在東沙水域計驅離中國越界漁船146艘次、扣留小舟11艘，並多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等保育類生物的野蠻行為。