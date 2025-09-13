快訊

中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前往驅離並全程併航監控橫琴艦動向。海巡署指責中國海警近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定。

海巡署東南沙分署東沙指揮部表示，11日清晨6時15分偵獲中國海警「3101」艦航向東沙管轄水域後，便由線上勤務「台南艦」前往實施驅離，中國海警「3101」直到昨天下午2時39分才從東沙北方28.1浬向北航離東沙限制水域。

海巡署指出，中國國務院於9月9日公告批准設立「黃岩島國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，非法片面在民主礁畫設保護區，但中國海警船卻持續侵擾東沙環礁國家公園水域。

東沙國家公園為我國明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，海巡署自今年1月起至今，在東沙水域計驅離中國越界漁船146艘次、扣留小舟11艘，並多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等保育類生物的野蠻行為。

海巡署表示，顯見中國海警船縱容中國漁船在東沙海域越界採捕，未能落實生態環境保護之責，近年又頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定，持續透過灰色地帶策略侵擾東沙海域，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

中國海警船橫琴艦前天航向東沙海域，海巡署立刻派台南艦前往監控驅離。圖／海巡署提供
中國海警船橫琴艦前天航向東沙海域，海巡署立刻派台南艦前往監控驅離。圖／海巡署提供

海巡署 東沙島 保護區

相關新聞

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前...

台電興達發電廠爆炸 緊急應變隊這原因未起作用

高雄市消防局依據行政院「建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」計畫，去年先選「關鍵基礎設施」機構，成立8支緊急應變...

嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿

嘉義縣水上鄉一處工地近日傳槍響，工地負責人疑欠債跑路，工地換人經營，但債主不知情仍請人討債，雙方在工地上起爭執，工地新負...

嘉檢偵辦水上工地槍擊案 槍手遭羈押禁見

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，1輛汽車板金遭人以槍枝射擊毀損，造成現場一片驚慌。警方獲報展開調查，報請嘉義地...

航警收賄開「公務門」！ 護航2旅客走私大量加熱菸品闖關遭聲押

桃園國際機場首見「公務門走私」事件！財政部關務署台北關前天攔查2名自韓入境，以手提行李夾帶大量加熱菸品的楊姓、巫姓母女，...

Hero Pay洗錢30億 2首腦羈押

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際...

