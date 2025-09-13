嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉一處工地近日傳槍響，工地負責人疑欠債跑路，工地換人經營，但債主不知情仍請人討債，雙方在工地上起爭執，工地新負責人叫人支援，對討債的人開槍，後來大家才發現是誤會一場，警方循線逮捕涉案4人，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據了解，24歲蔡姓男子與友人開車至工地，叫囂著讓人還錢，工地新負責人見有人鬧事，以為對方來收保護費，打電話叫友人支援，雙方在工地上起衝突，後續趕抵1輛車，有人從車窗對空鳴槍，後續又擊發3、4槍，擊中討債人車輛，其中1槍貫穿副駕駛座，幸無人受傷。

警方表示，雙方疑似因債務糾紛起爭執，獲報後鎖定相關涉案人，經過多日埋伏跟監，向檢察官請票搜索，昨天將24歲蔡姓男子等共4人拘提到案，並在租屋處查扣改造手槍2支及子彈3顆，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，後續將持續追查釐清槍枝來源。

警方呼籲，使用暴力無法解決問題，遇糾紛或衝突應保持理性，透過溝通或司法管道解決問題，槍械暴力案件不僅破壞社會安寧，更威脅公共安全，切勿以非法方式處理，以免害己害人，警方將持續溯源追查，打擊槍砲彈藥犯罪行為，防止不法份子仗勢滋事。

嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，雙方疑似發生誤會，擦槍走火射穿副駕駛座。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，雙方疑似發生誤會，擦槍走火射穿副駕駛座。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，討債人疑似找錯對象，反而遭人開槍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，討債人疑似找錯對象，反而遭人開槍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，雙方疑似發生誤會，擦槍走火射穿副駕駛座。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，雙方疑似發生誤會，擦槍走火射穿副駕駛座。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，討債人疑似找錯對象，反而遭人開槍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳糾紛，討債人疑似找錯對象，反而遭人開槍。記者黃于凡／翻攝

