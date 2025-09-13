聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿
嘉義縣水上鄉一處工地近日傳槍響，工地負責人疑欠債跑路，工地換人經營，但債主不知情仍請人討債，雙方在工地上起爭執，工地新負責人叫人支援，對討債的人開槍，後來大家才發現是誤會一場，警方循線逮捕涉案4人，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
據了解，24歲蔡姓男子與友人開車至工地，叫囂著讓人還錢，工地新負責人見有人鬧事，以為對方來收保護費，打電話叫友人支援，雙方在工地上起衝突，後續趕抵1輛車，有人從車窗對空鳴槍，後續又擊發3、4槍，擊中討債人車輛，其中1槍貫穿副駕駛座，幸無人受傷。
警方表示，雙方疑似因債務糾紛起爭執，獲報後鎖定相關涉案人，經過多日埋伏跟監，向檢察官請票搜索，昨天將24歲蔡姓男子等共4人拘提到案，並在租屋處查扣改造手槍2支及子彈3顆，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，後續將持續追查釐清槍枝來源。
警方呼籲，使用暴力無法解決問題，遇糾紛或衝突應保持理性，透過溝通或司法管道解決問題，槍械暴力案件不僅破壞社會安寧，更威脅公共安全，切勿以非法方式處理，以免害己害人，警方將持續溯源追查，打擊槍砲彈藥犯罪行為，防止不法份子仗勢滋事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言