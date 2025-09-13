嘉檢偵辦水上工地槍擊案 槍手遭羈押禁見

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，1輛汽車板金遭人以槍枝射擊毀損，造成現場一片驚慌。警方獲報展開調查，報請嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，查訪蒐證，鎖定涉案的24歲蔡姓男子。掌握行蹤後，專案小組昨天將蔡嫌拘提到案，查扣改造手槍2支及子彈3顆，證據確鑿。

據了解，蔡嫌不僅涉及該起槍擊案件，另有公共危險與妨害自由等通緝案件在身，為地方治安的高風險人物。檢察官訊問後，認定蔡嫌涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有具殺傷力手槍，以及毀損器物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因與必要，向嘉義地院聲請羈押，並獲法官裁准。