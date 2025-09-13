快訊

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

出國旅遊「最強行動電源」實測出爐！它支援磁吸30W雙向快充「2千有找」

柯文哲對比陳怡君巨大落差？ 他曝3原因、再舉例鄭文燦

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉檢偵辦水上工地槍擊案 槍手遭羈押禁見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，1輛汽車板金遭人以槍枝射擊毀損，造成現場一片驚慌。警方獲報展開調查，報請嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，查訪蒐證，鎖定涉案的24歲蔡姓男子。掌握行蹤後，專案小組昨天將蔡嫌拘提到案，查扣改造手槍2支及子彈3顆，證據確鑿。

據了解，蔡嫌不僅涉及該起槍擊案件，另有公共危險與妨害自由等通緝案件在身，為地方治安的高風險人物。檢察官訊問後，認定蔡嫌涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有具殺傷力手槍，以及毀損器物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因與必要，向嘉義地院聲請羈押，並獲法官裁准。

地檢署指出，槍械暴力案件不僅破壞社會安寧，更威脅公共安全，檢警對此採取「零容忍」態度，將持續嚴辦，防止不法份子仗勢滋事。呼籲民眾遇糾紛或衝突，應保持理性，透過溝通或司法管道解決問題，切勿以非法方式處理，以免害己害人。水上工地槍擊案在檢警合作下迅速偵破，成功攔阻槍械流竄與暴力擴大，展現檢警維護治安的決心。

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮偵辦，專案小組昨天將涉案的24歲蔡姓男子拘提到案。記者魯永明／翻攝

嘉義 槍擊 檢察官

延伸閱讀

柯克槍擊案：槍手仍未落網，猶他州長：中國與俄羅斯趁機散播假資訊、挑撥美國對立

網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月

主謀、槍手仍在逃…網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 男子接應槍手延押2月

家暴男嗆家人「有保護令也沒用」 嘉檢聲押獲准

相關新聞

嘉檢偵辦水上工地槍擊案 槍手遭羈押禁見

嘉義縣水上鄉某工地8月26日發生槍擊事件，1輛汽車板金遭人以槍枝射擊毀損，造成現場一片驚慌。警方獲報展開調查，報請嘉義地...

Hero Pay洗錢30億 2首腦羈押

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際...

Hero Pay替東南亞博弈集團洗錢30億 北檢聲押2首腦獲准

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際...

在家啃老還打家人 台北市刑大上門查緝擁槍毒蟲

台北市士林區52歲陳姓男子，長期無業又染毒在家啃老，還會動手毆打家人；台北市刑大7月接獲線報，他疑似吸毒還擁槍自重，警方...

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

近年網路交易興起導使消費型態改變，國人常透過網路境外購物，以致航空海運進口包裹貨物夾藏仿冒精品、私菸私酒、偽禁藥、偽農藥...

半年洗錢30億！檢警抄跨境博弈洗錢水房 2首腦聲押

刑事局掌握情資，指第三方支付平台「Hero Pay」涉及替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光賺手續費就達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。