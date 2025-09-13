Hero Pay洗錢30億 2首腦羈押

Hero Pay洗錢案首腦羅以翔（左）與黃秀蓉（右）遭檢方聲押禁見獲准。記者許正宏／攝影

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際科前天在台北搜索水房等4處據點，拘提20人到案，台北地檢署檢察官蔡佳蒨漏夜複訊後，認定首腦羅以翔與黃秀蓉有串滅證之虞，依洗錢罪聲押禁見獲准。

特別的是，羅以翔是台北東區知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人，道地港味頗受年輕族群青睞；黃秀蓉是宵夜名店「東引快刀手」負責人，該店也是知名「東引小吃」分店，兩位餐飲聞人「斜槓」成為洗錢首腦遭羈押，在飲食圈引發議論。

同案約談Hero Pay洗錢集團營運組幹部陳玫含、代收代付幹部游舜婷各10萬元交保；其餘職員陳雅君、徐可婕、陳可庭、許稚荺、顏思瑤、陳秉豪等16人均以3萬元交保，全都限制出境出海。

Hero Pay是地下第三方支付平台，未依洗防法向數發部申請能量登錄審核，該公司不僅替東南亞線上博弈集團洗錢，自己也經營賭博網站洗錢，每次收取一成手續費，獲利可觀。專案小組在水房查扣20萬顆泰達幣（USDT），價值台幣約600萬元，另有部分現金、電腦設備等證物。

檢警調查，包括中國大陸、日本、馬來西亞、泰國等線上博弈集團金主，利用Hero Pay平台在台灣洗錢，再把錢搬回自己國家，羅以翔與黃秀蓉是台灣區首腦，擅長虛擬貨幣洗錢，透過第三方支付代收代付模式，指揮成員從事洗錢行為，短短數月金流30億元，如此龐大的「洗錢通道」在國際博奕圈相當出名。

據調查，Hero Pay走國際盤路線，幣流錯綜複雜，檢方查扣手機鑑識，發現有金流去向不明，懷疑背後有大咖影武者未到案，認羅以翔與黃秀蓉有羈押必要；全案是刑事局國際科發現金流異常，報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。

蔡佳蒨曾與主任檢察官曾揚嶺共同偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，逮捕台版「Jisoo」詐團女首腦歐俞彤，因及時阻斷郵局洗錢破口，又稱「斬金行動」，全案詐欺金額逾164億元，共起訴97人。