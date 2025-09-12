Hero Pay替東南亞博弈集團洗錢30億 北檢聲押2首腦獲准

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光手續費就賺3億元，刑事局國際科昨天在台北市搜索水房等4處據點，拘提20人到案，台北地檢署檢察官蔡佳蒨漏夜複訊後，認定首腦羅以翔與黃秀蓉有串滅證之虞，凌晨依洗錢防制法向法院聲押禁見，北院裁准羈押。

同案約談Hero Pay洗錢集團營運組幹部陳玫含、代收代付幹部游舜婷各以10萬元交保；其餘職員陳雅君、徐可婕、陳可庭、許稚荺、顏思瑤、陳秉豪等16人均以3萬元交保，全都限制出境出海。

Hero Pay是地下第三方支付平台，未向數位部申請能量登錄，該公司不僅替東南亞線上博弈集團洗錢，自己也經營賭博網站洗錢，每次收取一成手續費，獲利相當可觀，專案小組在水房現場查扣20萬顆泰達幣（USDT），價值台幣約600萬元，另有部分現金、電腦設備等證物。

檢警調查，包括中國大陸、馬來西亞、泰國等線上博弈集團金主，利用Hero Pay平台在台灣洗錢，再把錢搬回自己國家，羅以翔與黃秀蓉是台灣區首腦，具有虛擬貨幣洗錢專長，透過第三方支付代收代付模式，指揮操縱成員從事洗錢行為，短短數月金流達30億元，如此龐大的「洗錢通道」在線上博奕圈相當出名。

據調查，Hero Pay走國際盤路線，洗錢金流錯綜複雜，檢方查扣手機鑑識，發現有金流去向不明，懷疑背後有大咖影武者未到案，認羅以翔與黃秀蓉有羈押必要，聲請羈押禁見。全案是刑事局國際科掌握情資，發現Hero Pay金流異常，報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。