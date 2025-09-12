在家啃老還打家人 台北市刑大上門查緝擁槍毒蟲

台北市士林區52歲陳姓男子，長期無業又染毒在家啃老，還會動手毆打家人；台北市刑大7月接獲線報，他疑似吸毒還擁槍自重，警方8月底前往他家搜索，卻發現他因精神不穩定又動手毆打家人，轄區警方到案後，他自願到醫院診治，警方在他家找到槍枝、毒品，報請檢方指揮後到醫院逮捕陳嫌到案。

據了解，陳嫌有吸毒惡習，他和母親、兄姐同住，平時無業在家啃老，情緒長期不穩定，時常動手毆打家人，在鄰居、家人眼中是頭痛人物。

台北市刑大掌握線報，上個月底前往陳嫌住家，發現陳嫌已就醫治療，詢問後才發現他當天又因情緒不穩定，動手毆打家人，家人受不了通知轄區警方陳嫌家暴，轄區警方到場後，陳嫌願意到醫院治療，因此才沒有在家。

警方在家人同意下搜索，當場在桌上查獲一把上膛的改造槍枝、子彈31顆、彈匣2個，還有海洛因、安非他命等毒品；警方立即通報檢方指揮，前往醫院逮捕陳嫌到案，警詢後依毒品、槍砲罪嫌送辦，目前遭羈押中。

