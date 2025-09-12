快訊

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近年網路交易興起導使消費型態改變，國人常透過網路境外購物，以致航空海運進口包裹貨物夾藏仿冒精品、私菸私酒、偽禁藥、偽農藥、未檢疫植物或土壤、偽標產地、偽動物用藥、保育類動植物等案件數量激增，調查局查獲走私仿冒勞力士、百達翡麗手錶、LV及香奈兒包包商品，侵權金額達3億2308萬4201元；另查扣私酒169公升、私菸5392餘條，阻絕私菸私酒流入消費市場。

此外，調查局也發掘有不肖警員涉利用人頭，自境外走私加熱菸5000餘條來台，販售牟取不法利益，還有某公司走私進口仿冒名牌「BURBERRY」手提包7000件，侵權市值達2億9050萬元。

調查局指出，為有效嚇阻不法集團跨境走私，防杜有心人士違法走私仿冒品、菸酒、藥品及動植物等檢疫物品來台，由經濟犯罪防制處規劃及推動「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，責成航業調查處戮力執行本專案，以維護公共利益。

航業處執於專案期間，大規模偵辦未經申報核准擅自從國外輸入藥品，違反藥事法案，其中以財政部關務署及農業部防檢署函送移案件為最大宗。包含藥事法16案、商標法22案、動物傳染病防治條例3案、菸酒管理法7案、農藥管理法8案、偽造文書4案、動物用藥品管理法3案、植物防疫檢疫法9案及妨害農工商罪2案。

航業處查扣肉類食品及植物活株達上百件、偽農藥及動物用藥400餘公斤、土壤70餘公斤，免於國內動植物遭受國際疫情及病蟲害危害，避免社會大眾不慎使用偽劣農藥。為遏止走私集團心存僥倖，調查局將持續推動打擊跨境走私等專案，維護合法業者生計、確保國人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

調查局查緝仿冒名牌BURBERRY手提包7000件，侵權市值達2億9050萬元。圖／調查局提供
調查局查緝仿冒名牌BURBERRY手提包7000件，侵權市值達2億9050萬元。圖／調查局提供
調查局查緝仿冒名牌BURBERRY格紋材料，估計侵權市值2億9050萬元。圖／調查局提供
調查局查緝仿冒名牌BURBERRY格紋材料，估計侵權市值2億9050萬元。圖／調查局提供

