半年洗錢30億！ 檢警抄跨境博弈洗錢水房 2首腦聲押

刑事局掌握情資，指第三方支付平台「Hero Pay」涉及替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光賺手續費就達3億元，辦案人員昨天在台北市搜索水房等4處據點，拘提20人到案，台北地檢署檢察官蔡佳蒨漏夜複訊後，依洗錢防制法聲押禁見主嫌羅男與黃女，法院預計今天下午開庭。

同案約談Hero Pay洗錢集團營運組幹部陳玫含、代收代付幹部游舜婷各以10萬元交保；其餘職員陳雅君、徐可婕、陳可庭、許稚荺、顏思瑤、陳秉豪等16人均以3萬元交保，全都限制出境出海。

據調查，Hero Pay是非法的第三方支付平台，未向數位部申請能量登錄，該公司不僅替東南亞線上博弈集團洗錢，自己也經營賭博網站洗錢，每次收取一成手續費利潤，獲利相當可觀，專案小組在水房現場查扣20萬顆泰達幣（USDT），價值台幣約600萬元，另有部分現金、電腦設備等證物。

檢警調查，包括馬來西亞、泰國等線上博弈集團金主，利用Hero Pay平台在台灣洗錢，再把錢搬回自己國家，羅男與黃女是台灣區首腦，具有虛擬貨幣洗錢專長，透過第三方支付代收代付模式，指揮操縱旗下成員從事虛擬貨幣洗錢，短短數月金流已達30億元，如此龐大的「洗錢通道」在博奕圈相當出名。

據指出，Hero Pay走的是國際盤路線，洗錢金流錯綜複雜，專案小組查扣手機鑑識，懷疑背後還有影武者未到案，擴大偵辦。相關被告交保時，該公司疑指派特定人到地檢署拿大把現金辦保，經濟實力雄厚。