柯批編故事 檢暗喻周榆修作偽證

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民眾黨前主席柯文哲、前柯競選辦公室主任李文宗涉政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司前女員工李婉萱作證。柯引述母親說「新的被子打一打也有灰塵」，批起訴書編故事，檢方反擊基金會有人頭，暗喻周作偽證。

周榆修曾在眾望關懷慈善基金會擔任主任，檢方指控，柯文哲、李文宗挪用基金會八二七萬元支付競辦員工薪資涉背信。周證稱，柯是基金會辦公益活動「看板」、「代言人」，沒有介入但有參與會務，「就像一般基金會有年度代言人一樣」，請柯代言效益很大。

柯文哲說，檢察官問基金會員工有無參與公益活動？這些員工一報到就跑掉，檢察官特別去問這些人，「他們當然說沒有」，於是檢察官開始製造故事，在扣押手機、硬碟隨便找一句話就編故事，他媽媽曾說「吃個飯還會咬到舌頭，新的被子打一打也會有灰塵」，他希望台灣好，司法應是獨立的，社會上也沒那麼多壞人。

主任檢察官林俊廷說，基金會辦公室花費遠低於人事開銷，甚至有人頭員工，依卷內證人對話紀錄，周榆修「切割」基金會與柯文哲的關係，與別的證人說法不一，「顯然有一方作偽證」。檢方另控柯、李文宗利用木可，以販售競選小物侵占政治獻金四五一○萬元；李婉萱稱，從競總離開去木可，還是在做有關柯聲量工作，「就像在經營網紅」。

