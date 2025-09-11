槍擊案涉嫌找少年頂替！苗栗檢方起訴3名刑警 1人求刑6年以上

苗栗縣竹南警分局偵查隊3名刑警3年前為求槍砲刀械管制條的破案績效，涉嫌找少年當人頭，造假破獲槍擊案，檢察官今天依槍砲彈藥刀械管制條例、貪汙治罪條例第罪嫌起訴，其中張姓退休小隊長具體求刑6年以上。

新竹地區2022年9月9日發生幫派份子發生衝突，張姓大哥指示陳姓小弟多人9月17日帶槍到對方苗栗縣竹南住處，開車在街頭追逐並開槍，造成王姓男子、吳姓男子受傷，車人帶車逃到頭份市向警方求助，全案由竹南警方調查。

檢方起訴指出，張姓退休小隊長2022年9月18日偕同曾姓小隊長、鄭姓偵查佐員到新竹市，由張姓大哥交付槍擊案使用的1支手槍，並約定僅帶走王姓、殷姓少年，不再追查實際持有手槍在現場張姓大哥。

3名刑警載同少年到新竹市東區十八尖山旁停車場，錄製搜索查緝影片，製造2名少年實際開槍，起出作案槍支假象，並登載在搜索扣押筆錄，並製作不實筆錄，今年5月間因檢舉爆發包庇、頂替案情，檢察官張智玲指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦，今天提起公訴。

另，張姓退休小隊長涉犯開槍砲彈藥刀械管制條例第16條罪時起3年內，有購置270餘萬元車輛，而就其中110餘萬元價款，檢察官命其提出合理說明，而為不實之說明，即有財產增加與收入顯不相當之情形。

起訴書指出，張姓退休小隊長涉犯偽造文書、槍砲彈藥刀械管制條例、貪汙治罪條例，及公務員財產來源不明等罪嫌，身為執法人員，不知依循正當程序偵