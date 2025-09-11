【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

高雄興達電廠氣爆，嚇壞附近居民，台電董事長曾文生解釋台電未在第一時間出面說明，是擔心「貿然說明造成其他誤會」。記者巫鴻瑋／攝影 高雄興達電廠氣爆，火光竄天，嚇壞附近居民，孩童哭喊「以後不敢住這裡」，廠方捨近求遠，不提陳菊時代的高雄氣爆事件，反扯這次氣爆有如台中新光三越氣爆；台電未在第一時間出面說明，董事長曾文生說是擔心「貿然說明造成其他誤會」，理由牽強，處處顯現政治操作。11年前高雄氣爆，曾文生是高雄市經發局長，主管工業管線，歷史總有驚人巧合，這次氣爆也有曾文生的身影。

興達電廠氣爆造成里民人心惶惶，質疑台電社區防災通報網失靈，居民在爆炸後一直沒有得到台電的說明，怨聲衝天。高雄市長陳其邁也看不下去，指他當晚獲報就趕往現場，並多次要求台電說明，台電卻直到深夜11時30分才出面，讓他非常不滿；沒想到曾文生的解釋竟然是：「第一時間沒有告知居民，因為怕貿然說明，造成其他誤會。」

台電應變處理不及格，前天晚間7時57分興達電廠廠區已偵測到有天然氣外洩，8點5分起火爆炸，其間有8分鐘的時間，如果有連繫通報社區趕快疏散，這8分鐘極其寶貴，難怪附近居民會如此氣憤。

事後檢視台電在這次氣爆的應處，很顯然的是，意外發生後，電廠只有通知消防隊協助滅火及員工疏散逃命，根本無睱顧及附近居民的生家性命；台電平時總把敦親睦鄰掛在嘴上，此時看來格外諷刺。這次是老天保佑，無人傷亡，萬一有人員傷亡，誰能負責呢？

居民飽受驚嚇，消防局8點24分進場撲滅火勢後，台電應該儘速出面說明以安民心，但是台電卻直至深夜11時30分才出面，中間3小時，台電是在忙什麼？難道平時災防演練沒有分工嗎？居民都聽到爆炸聲、也看到火光竄天，難道台電還能當作沒事發生嗎？曾文生說怕貿然說明造成其他誤會，但晚了3個小時的說明，對台電又有加分嗎？

說到底，曾文生所謂的「造成其他誤會」，就是擔心外界又把矛頭指向民進黨錯誤的能源政策。燃煤電廠的煤倉常著火，燃氣的電廠也氣爆，天然氣比重高達近50%，卻如此不安全，甚至成了居民眼中的不定時炸彈，曾文生上頭還有人，又怎敢「貿然說明」？

更扯的是，台電忙了一天提出氣爆的初步調查，表示經手電筒勘查，在天然氣管線發現疑似「燒焦痕跡」，就如同台中新光三越氣爆案一般.........。但要問的是，發電廠天然氣外洩和百貨公司瓦斯外洩能相提並論嗎？兩者量體可是千萬倍之差，天然氣無色無臭，但台電字裡行間透出的「打盧」味道還真是濃烈。

說實在，台電若真要找個案例來比較，真應該拿陳菊時代的高雄氣爆案來相比。11年前的高雄氣爆是排水箱涵丙烯管線銹蝕破損導致外洩引發爆炸，和興達電廠天然氣管線法藍墊片鬆脫導致甲烷（天然氣）外洩，不是比較相近嗎？

巧合的是，高雄氣爆案前，曾文生是陳菊的辦公室主任，陳菊在凡納比颱風期間未坐鎮防災中心，被議員踢爆在官邸睡覺，曾製作假行程表掩人耳目，被判處拘役50天、緩刑2年；氣爆時，曾是市府經發局長，雖然翌年才有相關自治條例，但他當局長前後5年，工業管線一直是歸他管，上次幸運未被究責，但這次電廠氣爆即使全身而退，他的政治腦能否管好台電已是全民更關心的議題。