醫師父子開立安眠藥使蒂諾斯自費處方箋 販毒等罪起訴

台北市青山診所負責人醫師陳維礎與兒子陳大偉，涉販售含第四級管制藥品佐沛眠的安眠藥「使蒂諾斯（Stilnox）」處方箋，兒又冒用父的名義看診，不法獲利共261萬元、詐領健保12萬3443元。台北地檢署今偵結，依販賣第四級毒品、詐欺取財等罪嫌起訴陳姓父子及涉領藥轉賣使蒂諾斯的張哲綱等3人，青山診所掛牌郭姓醫師、康林藥局蕭姓負責人則不起訴。

起訴指出，85歲醫師陳維礎涉從2019年起至2023年5月，冒用9名病患、22名不存在的假病患資料開立使蒂諾斯處方箋3090張，且以每張300元至400元價格販售給張哲綱等人，獲利106萬7800元，並詐領健保6萬190元。

陳維礎2023年11月至2024年5月間，因病無法執行醫療業務，無醫師資格的55歲兒子陳大偉，涉接手處理青山診所醫療業務半年，冒用父親醫師名義替民眾看診製作3705次病例，開立處方箋讓民眾到藥局詐領藥物，每張處方箋300元至400元，獲利111萬1500元，詐領健保6萬3253元。陳大偉又涉用以200元至400元價格開立使蒂諾斯自費處方箋、健保處方箋1330張，不法所得43萬700元。

檢方追查，張哲綱、陳曉嫆、卓昆穎等人未實際看診，涉用人頭名單「一次性」向陳維礎大量購買使蒂諾斯處方箋，張哲綱、卓昆穎、陳威文從藥局領藥。張哲綱、陳曉嫆涉以單顆50元轉賣2200顆，獲利11萬元；卓昆穎涉以1千元轉賣30顆使蒂諾斯，其餘販賣行為持續追查中。

檢方調查，張哲綱涉以此方式取得高達10萬多顆使蒂諾斯，康林診所主要提供各大醫院慢性疾病健保處方箋、中山區牙科復健科處方箋及自費處方箋三大處方箋，2021年提供4782顆使蒂諾斯、2022年10萬6218顆、2023年22萬1539顆。

青山診所掛牌醫師郭仲華供稱，他早就明確告知陳大偉不該開立自費使蒂諾斯處方箋「會有刑責」。康林藥局負責人蕭宏安則供稱，因俄烏戰爭市面上缺貨，康林藥局有穩定貨源，聲名遠播，他認為藥局只認診所開立的處方箋，沒理由不給藥物。

檢方認定，陳姓父子等分別犯偽造文書、詐欺取財、販賣第4級毒品罪、違反個資法等罪，依法起訴。陳曉嫆通緝中。持人頭名單或提供健保卡領取使蒂諾斯的16人，均認罪獲緩起訴，分別支付公庫5千元至20萬元。郭仲華、蕭宏安獲不起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885