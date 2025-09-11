聽新聞
0:00 / 0:00
違法販售使蒂諾斯自費處方箋 青山診所負責人遭訴
北市青山診所負責人陳維礎、兒子陳大偉涉開立不實使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，並販賣給民眾，獲利新台幣200餘萬元。北檢今天依毒品、偽造文書等罪起訴陳姓父子等5人。
使蒂諾斯屬於處方藥物，再加上其成分Zolpidem屬於第4級管制藥品及第4級毒品，管制藥品限供醫藥及科學上需用，如來源不明或非法使用，就涉及「毒品危害防制條例」所稱的毒品。
檢方調查，陳維礎、陳大偉父子於自民國108年至113年間，涉嫌開立不實的使蒂諾斯自費處方箋，以每張處方箋300元至400元代價，販售給民眾，民眾再持處方箋到藥局領取。
檢方查出，陳維礎於112年11月至113年5月間因病無法看診，由不具醫師資格的陳大偉製作不實的使蒂諾斯處方箋，再向健保署申報健保費用。張姓、卓姓、陳姓民眾藉此領到使蒂諾斯後，販售給別人牟利。檢方統計，陳姓父子等人獲利超過200萬元。
北檢今天偵查終結，依毒品危害防制條例、違反醫師法、個人資料保護法、刑法偽造文書、詐欺取材等罪，起訴陳姓父子、張姓、卓姓、陳姓民眾等5人。
另外，何姓民眾等14人利用人頭資料及每張300元至400元不等代價，向陳姓父子購買使蒂諾斯處方箋，14人到案後均坦承犯行，檢察官將他們緩起訴處分1年，並支付公庫5000元至20萬元不等金額。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言