違法販售使蒂諾斯自費處方箋 青山診所負責人遭訴

中央社／ 台北11日電

北市青山診所負責人陳維礎、兒子陳大偉涉開立不實使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，並販賣給民眾，獲利新台幣200餘萬元。北檢今天依毒品、偽造文書等罪起訴陳姓父子等5人。

使蒂諾斯屬於處方藥物，再加上其成分Zolpidem屬於第4級管制藥品及第4級毒品，管制藥品限供醫藥及科學上需用，如來源不明或非法使用，就涉及「毒品危害防制條例」所稱的毒品。

檢方調查，陳維礎、陳大偉父子於自民國108年至113年間，涉嫌開立不實的使蒂諾斯自費處方箋，以每張處方箋300元至400元代價，販售給民眾，民眾再持處方箋到藥局領取。

檢方查出，陳維礎於112年11月至113年5月間因病無法看診，由不具醫師資格的陳大偉製作不實的使蒂諾斯處方箋，再向健保署申報健保費用。張姓、卓姓、陳姓民眾藉此領到使蒂諾斯後，販售給別人牟利。檢方統計，陳姓父子等人獲利超過200萬元。

北檢今天偵查終結，依毒品危害防制條例、違反醫師法、個人資料保護法、刑法偽造文書、詐欺取材等罪，起訴陳姓父子、張姓、卓姓、陳姓民眾等5人。

另外，何姓民眾等14人利用人頭資料及每張300元至400元不等代價，向陳姓父子購買使蒂諾斯處方箋，14人到案後均坦承犯行，檢察官將他們緩起訴處分1年，並支付公庫5000元至20萬元不等金額。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

青山診所醫師陳維礎（黃衣者）。聯合報系資料照
毒品 醫師 健保署

相關新聞

違法販售使蒂諾斯自費處方箋 青山診所負責人遭訴

北市青山診所負責人陳維礎、兒子陳大偉涉開立不實使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，並販賣給民眾，獲利新台幣200餘萬元...

家暴妻子還囂張嗆警脫制服來單挑 警方逮人預防性羈押獲准

台北市信義區48歲吳姓男子多次涉嫌家暴妻子，上個月父親節他因為和妻子討要生活費不成，情緒失控砸毀家具，同住的父母報案，警...

26歲毒販回老家躲半年 重操舊業遭中市警掌握行蹤埋伏逮

台中市警察局今天宣布查獲販毒案，警方偵辦毒品案向上溯源，發現馮姓男子涉有重嫌，馮嫌得知被盯上，躲回台南老家消失半年，日前...

網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月

網紅「鳳梨」吳泓逸今年7月與妻開車與行經嘉義市區，遭騎機車歹徒連開12槍，鳳梨與妻子沒有受傷，恐嚇意味濃厚。警方找到涉嫌...

主謀、槍手仍在逃…網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 男子接應槍手延押2月

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車歹徒朝車連開12槍，無人傷。幕後主使者、槍手在逃，2名共犯遭羈押...

影／泰國女子假觀光真運毒 落網起出15公斤大麻市價2千萬

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃園國際機場執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現1件自泰國託運來台的行李箱影像有...

