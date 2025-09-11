違法販售使蒂諾斯自費處方箋 青山診所負責人遭訴

北市青山診所負責人陳維礎、兒子陳大偉涉開立不實使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，並販賣給民眾，獲利新台幣200餘萬元。北檢今天依毒品、偽造文書等罪起訴陳姓父子等5人。

使蒂諾斯屬於處方藥物，再加上其成分Zolpidem屬於第4級管制藥品及第4級毒品，管制藥品限供醫藥及科學上需用，如來源不明或非法使用，就涉及「毒品危害防制條例」所稱的毒品。

檢方調查，陳維礎、陳大偉父子於自民國108年至113年間，涉嫌開立不實的使蒂諾斯自費處方箋，以每張處方箋300元至400元代價，販售給民眾，民眾再持處方箋到藥局領取。

檢方查出，陳維礎於112年11月至113年5月間因病無法看診，由不具醫師資格的陳大偉製作不實的使蒂諾斯處方箋，再向健保署申報健保費用。張姓、卓姓、陳姓民眾藉此領到使蒂諾斯後，販售給別人牟利。檢方統計，陳姓父子等人獲利超過200萬元。

北檢今天偵查終結，依毒品危害防制條例、違反醫師法、個人資料保護法、刑法偽造文書、詐欺取材等罪，起訴陳姓父子、張姓、卓姓、陳姓民眾等5人。

另外，何姓民眾等14人利用人頭資料及每張300元至400元不等代價，向陳姓父子購買使蒂諾斯處方箋，14人到案後均坦承犯行，檢察官將他們緩起訴處分1年，並支付公庫5000元至20萬元不等金額。