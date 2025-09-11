家暴妻子還囂張嗆警脫制服來單挑 警方逮人預防性羈押獲准

台北市信義區48歲吳姓男子多次涉嫌 家暴 妻子 ，上個月父親節他因為和妻子討要生活費不成，情緒失控砸毀家具，同住的父母報案，警方到場發現妻子身上有傷，立即申請緊急保護令，吳嫌還挑釁要警方脫制服單挑，警方怕再不制止對方會有悲劇發生，隔天一早向檢方聲請拘票獲准，逮回吳嫌後，依毒品、家暴移送法辦，建請法院預防性羈押獲准。

上個月父親節本該是一家人感謝爸爸的日子，但台北市信義分局福德街派出所接獲報案，轄區吳家的老父母報警抓自己兒子，警方到場後，發現吳姓男子一家三代同堂，他自稱是大客車司機，但工作不穩定，報案當天他向妻子討要生活費不成，情緒失控大聲斥責並砸毀家具，父母不堪其擾只好報警求助。

警方發現吳妻身上有瘀青舊傷，先前已有兩次家暴報案，但前兩次並未聲稱被毆打，警方詢問吳妻，吳妻才坦承丈夫有動手打人；警方立即將被害人吳妻帶返所通報家暴，並協助申請緊急保護令。另因個案情況急迫，派出所馬上成立專案小組。

吳男面對警方質疑，多次囂張跋扈向警方挑釁：「你制服脫下來我們來打一架！」、「衣服脫下來單挑啦！」。派出所收到緊急保護令派員前往告知相關規定時，吳嫌仍一副囂張嘴臉，堅稱自己才是被害人拒絕簽收。

派出所專案小組隔天一早備齊卷資向檢方聲請拘票獲准，馬不停蹄火速趕往吳家拘提男方，吳嫌起初仍展現消極不配合態度，直到雙手上銬要被帶回派出所，竟執意要攜帶檳榔，稱：「不吃檳榔的話會有檳榔恐慌症！」，說完突然理智線斷裂撞頭自殘，立馬遭警方壓制帶返所。

警方還在吳嫌身上查獲安非他命吸食器，吳嫌坦承對妻子有言語暴力，也承認動手打人，全案警詢後依家庭暴力防治法、毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請預防性羈押獲准。

據了解，目前吳妻已被安置在安全處所，吳嫌本身還在羈押，由於羈押期限到下個月，若期滿未延押，吳嫌出來後，警方將隨時專注他的行蹤，避免有憾事發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885