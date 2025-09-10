聽新聞
網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月
網紅「鳳梨」吳泓逸今年7月與妻開車與行經嘉義市區，遭騎機車歹徒連開12槍，鳳梨與妻子沒有受傷，恐嚇意味濃厚。警方找到涉嫌接應、協助槍手逃亡的林男、張男，檢方將2人聲請羈押獲准，嘉院今天傍晚裁定林男延押2個月。
槍擊案發生於7月15日晚上，檢警於5天內陸續逮捕協助逃亡及駕車接應槍手逃逸的張男及林男，檢方將2人依有串證、湮滅證據之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准；而機車車主賴女則是以3萬元交保。
因林男遭羈押近2個月，加上幕後主使者、槍手均在逃未到案，嘉檢近日向嘉院聲請延長羈押2個月，嘉院今天開羈押庭，於傍晚裁定延押2個月。
至於有媒體報導槍擊案的幕後主使者及槍手，皆已逃往境外，位置顯示出在柬埔寨、越南等東南亞地區。嘉義地檢署表示，檢察官指揮司法警察積極查緝中，主嫌確實尚未逮獲，惟其是否仍在國內或已逃亡至東南亞地區，尚待查證。
