網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月

網紅「鳳梨」吳泓逸今年7月與妻開車與行經嘉義市區，遭騎機車歹徒連開12槍，鳳梨與妻子沒有受傷，恐嚇意味濃厚。圖／取自鳳梨臉書 網紅「鳳梨」吳泓逸今年7月與妻開車與行經嘉義市區，遭騎機車歹徒連開12槍，鳳梨與妻子沒有受傷，恐嚇意味濃厚。警方找到涉嫌接應、協助槍手逃亡的林男、張男，檢方將2人聲請羈押獲准，嘉院今天傍晚裁定林男延押2個月。

槍擊案發生於7月15日晚上，檢警於5天內陸續逮捕協助逃亡及駕車接應槍手逃逸的張男及林男，檢方將2人依有串證、湮滅證據之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准；而機車車主賴女則是以3萬元交保。

因林男遭羈押近2個月，加上幕後主使者、槍手均在逃未到案，嘉檢近日向嘉院聲請延長羈押2個月，嘉院今天開羈押庭，於傍晚裁定延押2個月。