26歲毒販回老家躲半年 重操舊業遭中市警掌握行蹤埋伏逮

台中市警察局今天宣布查獲販毒案，警方偵辦毒品案向上溯源，發現馮姓男子涉有重嫌，馮嫌得知被盯上，躲回台南老家消失半年，日前再回台中重操舊業，遭警方埋伏逮獲送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊說明，偵辦販毒案向上溯源時，發現26歲馮姓男子涉有重嫌，隨即成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方表示，馮嫌販毒被緊盯，連下游買家都聯繫不上，嚇得回台南老家避風頭，足足消失了半年。沒想到，警方就像「貓盯老鼠」般掌握其行蹤。等他以為沒事返台中回鍋重操舊業時，立刻被警方逮個正著。

警方調查指出，馮姓男子自111年至113年間，於大台中販賣合成大麻菸油及菸彈給下游藥頭及藥腳，經蒐證完備後，持台中地方法院核發的搜索票至馮嫌的租屋處埋伏，待馮嫌返回住處一舉緝獲到案。

警方表示，當場查扣依托咪酯菸油1瓶、菸彈10顆、販毒不法所得新台幣49萬餘元及手機2支等贓證物，案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

