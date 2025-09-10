主謀、槍手仍在逃…網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 男子接應槍手延押2月

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車歹徒朝車連開12槍，無人傷。幕後主使者、槍手在逃，2名共犯遭羈押，嘉院今天傍晚裁定林男延押2個月。

這起槍擊案於7月15日晚上發生後，檢警於5天內連續逮捕協助逃亡及駕車接應槍手逃逸的林姓男子及蔡姓男子，檢方將2人均依有串證、湮滅證據之虞，陸續向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准；涉嫌開槍歹徒案發當天騎乘賴姓女子名下機車行凶，賴女到案後，被以新台幣3萬元交保。

因林男遭羈押近2個月，加上幕後主使者、槍手均在逃未到案，嘉檢近日向嘉院聲請延長羈押2個月，嘉院今天開羈押庭，於傍晚裁定延押2個月。

至於昨天有媒體報導槍擊案的幕後主使者及槍手，皆已逃往境外，位置顯示出約在柬埔寨、越南等東南亞地區。嘉義地檢署表示，檢察官指揮司法警察積極查緝中，主嫌確實尚未逮獲，惟其是否仍在國內或已逃亡至東南亞地區，尚待查證。

嘉義市警察局第一分局於7月15日晚上8時5分接獲通報，指博愛路二段發生槍擊案，警方到場時雙方均已離去，無人受傷。調閱案發周邊路口監視器，確認吳泓逸為遭槍擊車輛駕駛，現場遺留12顆彈殼，已鎖定槍手身分追緝中。