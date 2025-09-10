快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

疑館長槍擊案藏鏡人 寶和會前會長邵柏傑獲判無罪

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，2022年新北地檢署幾經抽絲剝繭，依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴被視為該會精神領袖的前會長邵柏傑和組長劉志強。新北地方法院今宣判，劉男依組織及恐嚇取財未遂判刑10月，但否認犯罪的邵男因證據不足獲判無罪。

「館長」陳之漢2020年遭槍擊後，檢方依涉犯組織條例、擄人勒贖、恐嚇取財、槍砲、殺人未遂等罪，起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉、槍手劉丞浩，以及依組織條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝與多名幫眾。施、劉2人二審被依殺人未遂等罪判處16年、15年6月徒刑，其餘人10月到，8年不等徒刑。

後來檢方另案偵辦邵、劉2人，經破解數位採證還原共犯手機資料、清查金流及訊問相關共犯與證人，終於破解2人設下的層層斷點，依涉嫌組織條例及恐嚇取財未遂罪將2人起訴。

但新北地院認為，現有卷內事證不足證明邵男有主持、操縱、指揮犯罪組織或恐嚇取財未遂等犯行，因此判決無罪。

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，檢方依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴前會長邵柏傑、組長劉志強，新北地院今判決劉男10月徒刑，邵男則因證據不足獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，檢方依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴前會長邵柏傑、組長劉志強，新北地院今判決劉男10月徒刑，邵男則因證據不足獲判無罪。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 新北 陳之漢 竹聯幫 殺人未遂

延伸閱讀

涉館長槍擊案竹聯成員一審無罪 黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

力促藍白合 鄭麗文：若當選國民黨主席將建立兩黨合作平台

成吉思汗台中館女會員今重訓後倒地 無生命跡象送醫急救

館長陳之漢涉選罷法恐罰百萬！ 王浩宇認「我檢舉」：搞到你做不下去

相關新聞

影／泰國女子假觀光真運毒 落網起出15公斤大麻市價2千萬

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃園國際機場執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現1件自泰國託運來台的行李箱影像有...

疑館長槍擊案藏鏡人 寶和會前會長邵柏傑獲判無罪

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，2022年新北地檢署幾經抽絲剝繭，依違反組織條例、恐嚇取財...

4男販毒搶95萬購毒金 清點908張全假鈔警笑翻

桃園張姓、何姓、陳姓及林姓等人於2023年5月初涉嫌假藉販毒之名設局，在龜山某旅館內持玩具長槍搶走買家95萬元現金及手機...

台中通緝犯逃3年…因車尾燈不亮栽了 想逃被警拉下車

台中市警局保安警察大隊昨晚在北屯區巡邏時，發現一輛轎車尾燈不亮，前往盤查時發現，車內林姓乘客表情緊張，警方發現他疑冒用他...

高雄濫墾爭議／國土重創成施政破口 牽動港都2026

高雄大樹、美濃的山林與農村原是南台灣的美景，近來卻頻傳盜採砂石、違法濫墾，造成農地天坑、光禿坡地的駭人景象，恰巧這裡就是...

高雄濫墾爭議／美濃也被挖6公頃天坑 陳其邁：嚴查

高雄農地與山林頻遭砍光綠樹、盜採砂石、回填廢棄物，美濃更被挖出六公頃大、廿公尺深，宛如大峽谷般的天坑，藍綠議員皆批市府監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。