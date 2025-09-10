快訊

影／泰國女子假觀光真運毒 落網起出15公斤大麻市價2千萬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃園國際機場執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現1件自泰國託運來台的行李箱影像有異，待旅客領取行李通關時於以攔查，並在行李箱內查獲第二級毒品大麻毛重15.039公斤。訊後依毒品危害防治條例移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局刑警大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，該名犯嫌為27歲泰國籍P姓女子，今年6月3日企圖以「假觀光真運毒」方式躲避查緝，所幸為專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。犯嫌落網後坦承因家中財務狀況不佳，遭販毒集團利誘以旅遊名義攜帶毒品來台。

據了解，這次查獲的26包大麻市價超過2千萬元，販毒集團僅以黑色袋子包裝就放進行李箱託運，十分大膽。航警局呼籲，運輸第二級毒品處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

