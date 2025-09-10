快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

4男販毒搶95萬購毒金 清點908張全假鈔警笑翻

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園張姓、何姓、陳姓及林姓等人於2023年5月初涉嫌假藉販毒之名設局，在龜山某旅館內持玩具長槍搶走買家95萬元現金及手機，逃逸途中還釀4車連環追撞，清點發現90.8萬元千元假鈔，主動向龜山警方投案。桃園地檢署偵結後，依結夥3人強盜等罪嫌先將3男起訴，另林男在逃。

起訴指出，38歲張男、30歲何男、34歲陳男與另名在逃遭通緝的林男，共同策畫強盜，事前即分工籌畫，由林與陳負責與買方陳女接洽，佯稱欲以新台幣95萬元出售1公斤第二級毒品甲基安非他命，雙方約定2023年5月6日上午9時在桃園市龜山區萬壽路某旅館房內交易。

充當「內應」的陳男，陪同買方陳姓男女進入旅館房間；張與何則埋伏在外，待雙方進房後隨即持械闖入。張手持外型酷似真槍的玩具長槍瞄準買方陳女與同行的陳男，大聲喝令「搶劫、趴下」，讓2人嚇得不敢抗拒；何則趁機上前奪走陳女攜帶的95萬元現金（其中包含同行陳男的15萬元），並搶走同行陳男手機，避免2人對外聯繫或報警。

張男得手後，隨即由何男駕車搭載張、陳3嫌逃逸，陳女見狀，立刻指示守在旅館外的賴、王男追車。何男駕車行經長壽陸橋時因車速過快，不慎追撞無辜用路人，共波及3車，造成蔡姓駕駛頭部外傷及肩部挫傷、趙姓乘客頭部外傷。

張等3男見狀棄車逃逸，並將陳的手機丟在車內，改搭計程車離開現場，不久即前往龜山警分局偵查隊投案，繳出犯案用玩具長槍1把、彈匣1個，搶得的1萬元現金及908張面額千元的假鈔。

檢方認為，張等人觸犯刑法強盜罪、三人以上結夥規定，且因3人以上共同犯案，具犯意聯絡與行為分擔，均以結夥三人以上強盜正犯論處；另犯案玩具長槍與彈匣沒收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園張姓等男子假藉販毒實則持玩具槍行搶購毒金95萬元，逃亡途中造成4車連環撞，清點發現其中90.8萬元全假鈔，帶著玩具槍、假鈔等證物向龜山警方投案，桃園地檢署偵結，依強盜等罪將3男起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園張姓等男子假藉販毒實則持玩具槍行搶購毒金95萬元，逃亡途中造成4車連環撞，清點發現其中90.8萬元全假鈔，帶著玩具槍、假鈔等證物向龜山警方投案，桃園地檢署偵結，依強盜等罪將3男起訴。記者陳恩惠／攝影

強盜 假鈔 桃園地檢署

延伸閱讀

桃園龍安街驚險車禍 騎士被追撞波及對向車倒地掛彩

苗栗心臟重症男子夥同輪椅男跑腿販毒 2男均被判5年以上有期徒刑

假高山茶真販毒！台中警跟監3男查獲131毒茶包

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

相關新聞

台中通緝犯逃3年…因車尾燈不亮栽了 想逃被警拉下車

台中市警局保安警察大隊昨晚在北屯區巡邏時，發現一輛轎車尾燈不亮，前往盤查時發現，車內林姓乘客表情緊張，警方發現他疑冒用他...

4男販毒搶95萬購毒金 清點908張全假鈔警笑翻

桃園張姓、何姓、陳姓及林姓等人於2023年5月初涉嫌假藉販毒之名設局，在龜山某旅館內持玩具長槍搶走買家95萬元現金及手機...

高雄濫墾爭議／國土重創成施政破口 牽動港都2026

高雄大樹、美濃的山林與農村原是南台灣的美景，近來卻頻傳盜採砂石、違法濫墾，造成農地天坑、光禿坡地的駭人景象，恰巧這裡就是...

高雄濫墾爭議／美濃也被挖6公頃天坑 陳其邁：嚴查

高雄農地與山林頻遭砍光綠樹、盜採砂石、回填廢棄物，美濃更被挖出六公頃大、廿公尺深，宛如大峽谷般的天坑，藍綠議員皆批市府監...

高雄濫墾爭議／大樹又爆山頭挖禿 偷倒廢棄物

高雄大樹再爆山林慘遭濫墾「剃光頭」，繼光電場爭議後，國三大樹區「統嶺」有大片山頭光禿禿，本報接獲檢舉，這裡每天有近兩百車...

家暴男挨揍住院 5天後遭菲男砍死

台中市李姓男子本月一日因土地糾紛毆打母親、阿姨，砸毀親友車輛，被表弟等人持棍棒打到骨折住院，六日深夜他穿病袍撐傘外出，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。