4男販毒搶95萬購毒金 清點908張全假鈔警笑翻

桃園張姓、何姓、陳姓及林姓等人於2023年5月初涉嫌假藉販毒之名設局，在龜山某旅館內持玩具長槍搶走買家95萬元現金及手機，逃逸途中還釀4車連環追撞，清點發現90.8萬元千元假鈔，主動向龜山警方投案。桃園地檢署偵結後，依結夥3人強盜等罪嫌先將3男起訴，另林男在逃。

起訴指出，38歲張男、30歲何男、34歲陳男與另名在逃遭通緝的林男，共同策畫強盜，事前即分工籌畫，由林與陳負責與買方陳女接洽，佯稱欲以新台幣95萬元出售1公斤第二級毒品甲基安非他命，雙方約定2023年5月6日上午9時在桃園市龜山區萬壽路某旅館房內交易。

充當「內應」的陳男，陪同買方陳姓男女進入旅館房間；張與何則埋伏在外，待雙方進房後隨即持械闖入。張手持外型酷似真槍的玩具長槍瞄準買方陳女與同行的陳男，大聲喝令「搶劫、趴下」，讓2人嚇得不敢抗拒；何則趁機上前奪走陳女攜帶的95萬元現金（其中包含同行陳男的15萬元），並搶走同行陳男手機，避免2人對外聯繫或報警。

張男得手後，隨即由何男駕車搭載張、陳3嫌逃逸，陳女見狀，立刻指示守在旅館外的賴、王男追車。何男駕車行經長壽陸橋時因車速過快，不慎追撞無辜用路人，共波及3車，造成蔡姓駕駛頭部外傷及肩部挫傷、趙姓乘客頭部外傷。

張等3男見狀棄車逃逸，並將陳的手機丟在車內，改搭計程車離開現場，不久即前往龜山警分局偵查隊投案，繳出犯案用玩具長槍1把、彈匣1個，搶得的1萬元現金及908張面額千元的假鈔。

檢方認為，張等人觸犯刑法強盜罪、三人以上結夥規定，且因3人以上共同犯案，具犯意聯絡與行為分擔，均以結夥三人以上強盜正犯論處；另犯案玩具長槍與彈匣沒收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885