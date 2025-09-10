台中通緝犯逃3年…因車尾燈不亮栽了 想逃被警拉下車

台中市警局保安警察大隊昨晚在北屯區巡邏時，發現一輛轎車尾燈不亮，前往盤查時發現，車內林姓乘客表情緊張，警方發現他疑冒用他人身分時，蔡姓駕駛突然開車想逃，警方將林拉下車後，確認是已被通緝3年的通緝犯，另在車內查獲毒品，依法送辦。

台中市保大隊昨日晚間7時許，巡經北屯區北屯路、進化路時發現一輛轎車車燈故障，警方攔停稽查。

警方稽查時發現，後座林姓乘客（29歲）神情緊張、雙手發抖，且需查看手機才能回答身分證字號，引起警方警覺，又經系統查詢發現其外貌與資料不符，疑似冒用他人身分。

警方請林下車確認時，前座蔡姓駕駛突然踩油門企圖逃逸，所幸警方及時制止，將林男拉下車，控制現場，維護現場用路人及相關人員安全。

經查，右後座林姓男子是台中地檢署在2022年6月發布的通緝犯，逃逸已逾3年；車內另查獲毒品咖啡包15包（重50.7公克）與K他命8包（重26.6公克），駕駛蔡姓男子當場坦承吸食及持有上揭毒品。

另外轎車車燈不亮，已違反道路交通管理處罰條例，警方依法舉發，並將林男依通緝案、蔡男依違反毒品危害防制條例案解送臺中地檢偵辦；另蔡嫌坦承吸食毒品疑涉嫌違反公共危險部分，警方將視尿檢結果另案偵辦。

台中市保大強調，毒品危害社會治安與民眾健康，絕不容許毒害在社區滋生，秉持毒品零容忍態度，持續加強巡邏及查緝，嚴厲打擊各類毒品犯罪及相關非法行為，保障市民生命財產安全，讓市民安心生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885