家暴男挨揍住院 5天後遭菲男砍死

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導

李姓男子六日深夜穿病袍在醫院附近遭人砍死，監視器拍到行凶的菲律賓籍男子將凶刀丟棄竹林後逃逸。圖／讀者提供
李姓男子六日深夜穿病袍在醫院附近遭人砍死，監視器拍到行凶的菲律賓籍男子將凶刀丟棄竹林後逃逸。圖／讀者提供

台中市李姓男子本月一日因土地糾紛毆打母親、阿姨，砸毀親友車輛，被表弟等人持棍棒打到骨折住院，六日深夜他穿病袍撐傘外出，在醫院四百多公尺外遭一名逾期居留菲律賓男子持刀砍死，屍體隔天清晨被發現；警方逮捕行凶菲籍男子，他承認持刀攻擊李，但稱忘記為何動手，檢方懷疑有隱情，依殺人罪嫌聲押獲准。

警方調查，四十一歲死者有傷害、妨害自由等多項前科，與鄰居、親友常起糾紛；他疑因百萬元土地糾紛，一日涉毆打母親、阿姨，並砸毀親友車輛，被廿七歲劉姓表弟糾眾持棍棒毆打，李被打破頭、手腳骨折，住進台中潭子慈濟醫院治療。

六日深夜十一時許，李男穿著住院病袍外出，在豐興路產業道路與廿六歲菲籍男子ROMMEL（音譯諾爾）相遇，二人不明原因起衝突，菲男涉持水果刀砍殺李胸、腹、背及大腿，再將凶刀丟棄置附近竹林後逃逸。附近農民隔天清晨發現李男倒臥該處，以為喝醉酒，趨前發現滿身是血趕緊報警，但李早已死亡。

檢警調閱監視器查出「諾爾」涉案，七日在案發地附近租屋處逮捕他，並帶回他的同鄉女友，起獲凶刀；二人都是今年二月初持觀光免簽入台，可停留十四天，都已經逾期超過半年。

諾爾落網後承認持刀攻擊李男，但已忘記二人何原因衝突，檢警發現他態度冷靜，且說法保留，不排除有其他隱情。檢方訊後向台中地方法院聲押，法官昨天裁准。

檢察官昨會同法醫、家屬等人在台中殯儀館相驗，初判李男有五處刀傷，身上另有手腳骨折、頭部撕裂等傷勢，真正死因待進一步調查釐清。

家暴 免簽 觀光 台中市 菲律賓

