高雄濫墾爭議／美濃也被挖6公頃天坑 陳其邁：嚴查

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

高雄農地與山林頻遭砍光綠樹、盜採砂石、回填廢棄物，美濃更被挖出六公頃大、廿公尺深，宛如大峽谷般的天坑，藍綠議員皆批市府監督失職，市長陳其邁號稱高雄是宜居城市，濫墾盜採卻全在高雄。陳其邁表示，已與檢方聯合稽查，絕對嚴查嚴辦，絕不寬貸。

美濃農地盜採砂石案連環爆，高市府經濟發展局統計，今年度警察局通報或一九九九市民檢舉美濃農地盜採案共六處。陳其邁說，農地被超挖土方販售，市府會要求地主限期履行責任，否則市府會代為履行，並且拍賣土地。

不只美濃農地迭遭破壞，大樹區繼違法濫墾山林設和山光電場後，又爆山林遭濫墾掩埋廢棄物事件，民進黨市議員邱俊憲認為，高雄山區幅員遼闊且偏僻，一再被大規模違法濫墾，暴露平時稽核及要求復原不夠落實，市府應加強執法。

「市府不能放任不法廠商欺壓百姓賺黑心錢」，國民黨市議員吳利成說，既然市府早已開罰，為何無法遏止違法亂象？顯然公權力無法伸張，營建廢棄物四處亂倒，他主張釋出廢棄物及土方廠商應負連帶責任，數十萬罰鍰不痛不癢，不肖商人根本不怕。

美濃 砂石 濫墾 陳其邁

