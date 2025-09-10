聽新聞
0:00 / 0:00
高雄濫墾爭議／國土重創成施政破口 牽動港都2026
高雄大樹、美濃的山林與農村原是南台灣的美景，近來卻頻傳盜採砂石、違法濫墾，造成農地天坑、光禿坡地的駭人景象，恰巧這裡就是有志問鼎高雄市長寶座的民進黨立委邱議瑩本命區，在亂象被揭發之前，邱似乎漠視、無感，加上市長陳其邁對違法行徑無震懾作為，這等破壞環境、傷害國土的案件成了施政破口，恐成二○二六延續綠色執政的一大阻力。
今年六月，國民黨立委柯志恩揭露大樹區和山光電案場違法濫墾山林後，後續又接獲多起破壞國土陳情案，柯志恩進一步緊盯美濃多處農地遭盜挖砂石形成「大峽谷」案，讓外界驚覺竟有如此囂張的破壞行徑，「是沒政府在管了嗎？」
對比柯志恩下鄉揭弊、炮火猛烈，爭取民進黨市長提名的四位綠委，對家園殘破的景象相對靜默、低調，眾人口徑一致要求中央修法加嚴處分；高市府除重申「依法處理」，陳其邁口頭震怒，揚言絕不寬貸，但掩蓋不了治理失策與執法不力，造成一塊山林接連被糟蹋兩次、農地天坑愈挖愈大洞的事實。
尤其大樹及美濃等國土破壞事件，都在邱議瑩選區，邱很難置身事外，她自認是國民黨市長選舉的最大假想敵，才頻遭柯志恩攻擊。但不可諱言，這些重創國土事件，意外成了高雄下屆市長的激烈戰場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言