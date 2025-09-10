高雄濫墾爭議／國土重創成施政破口 牽動港都2026

快訊

高雄市美濃區近來傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」，據檢方統計這些坑同深度達20公尺，面積達6公頃以上農地，已收押地主及業者。圖／翻攝自柯志恩臉書
高雄大樹、美濃的山林與農村原是南台灣的美景，近來卻頻傳盜採砂石、違法濫墾，造成農地天坑、光禿坡地的駭人景象，恰巧這裡就是有志問鼎高雄市長寶座的民進黨立委邱議瑩本命區，在亂象被揭發之前，邱似乎漠視、無感，加上市長陳其邁對違法行徑無震懾作為，這等破壞環境、傷害國土的案件成了施政破口，恐成二○二六延續綠色執政的一大阻力。

今年六月，國民黨立委柯志恩揭露大樹區和山光電案場違法濫墾山林後，後續又接獲多起破壞國土陳情案，柯志恩進一步緊盯美濃多處農地遭盜挖砂石形成「大峽谷」案，讓外界驚覺竟有如此囂張的破壞行徑，「是沒政府在管了嗎？」

對比柯志恩下鄉揭弊、炮火猛烈，爭取民進黨市長提名的四位綠委，對家園殘破的景象相對靜默、低調，眾人口徑一致要求中央修法加嚴處分；高市府除重申「依法處理」，陳其邁口頭震怒，揚言絕不寬貸，但掩蓋不了治理失策與執法不力，造成一塊山林接連被糟蹋兩次、農地天坑愈挖愈大洞的事實。

尤其大樹及美濃等國土破壞事件，都在邱議瑩選區，邱很難置身事外，她自認是國民黨市長選舉的最大假想敵，才頻遭柯志恩攻擊。但不可諱言，這些重創國土事件，意外成了高雄下屆市長的激烈戰場。

