快訊

不斷更新／iPhone 17 Pro改頭換面！多了均熱版、橘色驚豔、鋁金屬機身

聽新聞
0:00 / 0:00

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地院已對不法人士判刑，但刑期都僅約1年上下，還能緩刑或易科罰金，不法分子卻從中獲利上千萬元，沒想到今年同一塊地仍再發生違法堆置土方行為，目前案件已經警方檢舉移送，案件正在偵辦中。

橋頭地檢署2020年起便陸續查出，張姓男子實際掌控「環保公司」及「礦業開發公司」，由張經上游業者接洽清運汙泥廢棄物後，再指示環保公司的李姓廠長將汙泥混入混凝土中，賣給不知情的買家用在擋土牆施工，他又要求環保公司的一名陳姓員工出人頭承租高雄大樹的該塊土地，由金姓員工開挖土機挖出多個深達6公尺的坑洞，再把汙泥回填進洞中掩埋。

張男也在屏東買地，同樣作法回填汙泥廢棄物，甚至在屏東一處太陽能光電場，將摻有汙泥的混凝土用作光電場地基，回填約7000立方公尺的汙泥混凝土。

經檢警調查，張男與礦業開發公司的洪姓廠長，每個月都指示員工載運汙泥砂石非法清運200至300車次，總重上看1萬公噸，犯罪所得高達上千萬元。

橋頭地方法院在去年11月依違反廢棄物清理法判張男應執行有期徒刑1年、併科罰金150萬元，洪男判處1年3個月刑期、應向公庫支付35萬元，李男判1年10個月刑期、應向公庫支付100萬元，劉姓砂石車司機及金姓挖土機駕駛分別判1年及1年4個月刑期、分別向公庫支付20萬元及35萬元，並對元禎及國寶公司各開罰100萬元罰金。

不過今年4月仁武警分局再次因同一地號違規向橋頭地檢署檢舉，目前案件正在偵辦當中，檢方表示正密切監控、掌握收集證據。

高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影
高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影

砂石 濫墾 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

抓到了！高雄遛鳥男公園打手槍 遛狗女貼網、警立即抓人

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

高雄高速公路旁整片山頭都挖禿了 山林悲歌只罰20萬元⋯

斥資34億元蓋15座運動中心 高雄仍甩不掉「肥胖之都」

相關新聞

高雄濫墾爭議／大樹又爆山頭挖禿 偷倒廢棄物

高雄大樹再爆山林慘遭濫墾「剃光頭」，繼光電場爭議後，國三大樹區「統嶺」有大片山頭光禿禿，本報接獲檢舉，這裡每天有近兩百車...

家暴男挨揍住院 5天後遭菲男砍死

台中市李姓男子本月一日因土地糾紛毆打母親、阿姨，砸毀親友車輛，被表弟等人持棍棒打到骨折住院，六日深夜他穿病袍撐傘外出，在...

高雄濫墾爭議／國土重創成施政破口 牽動港都2026

高雄大樹、美濃的山林與農村原是南台灣的美景，近來卻頻傳盜採砂石、違法濫墾，造成農地天坑、光禿坡地的駭人景象，恰巧這裡就是...

高雄濫墾爭議／美濃也被挖6公頃天坑 陳其邁：嚴查

高雄農地與山林頻遭砍光綠樹、盜採砂石、回填廢棄物，美濃更被挖出六公頃大、廿公尺深，宛如大峽谷般的天坑，藍綠議員皆批市府監...

嘉義市警匪追逐爆槍戰！警攔檢可疑贓車 開12槍制伏犯嫌

嘉義市區下午4時許發生警匪槍戰，警方在追緝攔檢可疑贓車時，突遭對方涉嫌衝撞，情急之下警方共開12槍，在世賢路及文化路口將...

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。