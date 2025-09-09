網紅「鳳梨」嘉義遭開12槍…主嫌已逃往境外？地檢署這麼說

嘉義網紅「鳳梨」吳泓逸今年7月15日晚間開車行經嘉義市區博愛路時遭人開槍，當時車內的鳳梨與妻子2人沒有受傷，恐嚇意味濃厚，當時警方在現場拾獲12顆彈殼。據《TVBS新聞網》報導，幕後主使者及槍手已逃境外。嘉義地檢署表示，主嫌確實尚未逮獲，是否仍在國內或業已逃亡東南亞？尚待查證。

對於是否已掌握主嫌或槍手身分、已逃往境外？嘉檢不予證實僅表示，檢察官刻正指揮司法警察積極查緝中，主嫌確實尚未逮獲，惟其是否仍在國內或業已逃亡東南亞？尚待查證。

今年7月15日晚上8、9點時，鳳梨開車和妻子行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開數槍後逃逸，當時鳳梨以為是鞭炮聲音，當車子停下後發現有疑似彈孔，他才向警方報案。警方在現場拾獲12顆彈殼，警方問他是否和他有有恩怨，當時鳳梨表示，自己也不知道是什麼原因？

檢警立即展開偵辦，並於當月18日將接應槍手的林姓男子逮捕並羈押獲准，而機車車主賴女以3萬元交保。

事後鳳梨在臉書報平安，同時間也收到許多粉絲關切，透過臉書聲明表示：「謝謝各界關心 很抱歉佔用了版面 我先照顧好家人」，更隔空向仇家喊話「禍不及家人，今天這樣的動作，過了」。

據《TVBS新聞網》報導，該名槍手過往涉及多起案件，早就在通緝名單上；而近日有消息指出，此起槍案的幕後主使者以及槍手，皆已逃往境外，位置顯示出約在柬埔寨、越南等東南亞地區，據了解，目前地檢署已經註銷相關人等的護照，後續如何偵辦、仍有待進一步追查。