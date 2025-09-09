曾犯斷頸開膛2死命案甫假釋 新店男疑缺錢買毒持刀砍同社區律師

昨晚9時許，新北市新店區64歲陳姓律師在社區大樓頭梯間，突遭1名男子持刀恐嚇強索1萬元，陳男不從與男子扭打過程中頭部被砍2刀，男子犯案後隨即逃逸。新店警獲報鎖定嫌犯是同社區的32歲李男，2小時內將他逮捕並起出開山刀及喪屍煙彈，詢後依殺人未遂及毒品罪嫌送辦。

據了解，涉嫌持刀砍傷律師的李姓男子，2012年5月間幫欠債的朋友助陣，竟持刀砍殺債主一方2名友人，其中1人遭斷頸、1人胸部重創雙雙慘死。當時年僅19歲的李男被依殺人罪判15年有期徒刑，去年10月才假釋出獄。

李男出獄後卻染上毒癮，住在父親位於新店區花園六路的社區大樓住處。李男疑因缺錢買毒，昨天晚間持開山刀在社區樓梯間攔住當律師的64歲陳姓男子，還以開山刀抵住陳男腹部，恐嚇索討1萬元，陳男不從當場與李男發生扭打，過程中陳男頭部遭砍2刀血流如注痛的連忙呼救，李男見狀趕緊逃離。