影／曾毆打生母砸毀親友車...台中男被菲籍移工亂刀砍死 她悲痛認屍

台中市李姓男子在7日清晨倒臥潭子區潭興路，身中多刀死亡，檢警查出是菲律賓籍失聯移工在6日深夜持刀砍殺，檢方依殺人罪向法院聲押，今天中午法官裁准，檢警同步在台中殯儀館解剖死者，李母配合檢警認屍，神情哀戚，步出解剖室時，未接受訪問，快步離開。

台中檢警今早安排解剖死者，釐清死因，初驗時發現，死者的胸、腹、背部及大腿都有刀傷，不過因死者在案發前，也曾遭親友持器械毆打，手腳骨折、頭部有撕裂傷，需要後續釐清，死者的致命傷與死因為何，釐清是否有其他人與死者死因有因果關係。

台中地檢署表示，此案經檢察官偵訊後，認定該名菲律賓籍犯嫌涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5 年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押，台中地院法官在今天中午，已當庭諭知被告羈押。

李姓男子（41歲）在7日上午被人發現倒臥在台中慈濟醫院附近的產業道路，身中多刀，已明顯死亡。

檢警調閱監視器發現，李男是在6日深夜11時許，穿著病袍撐傘在醫院400多公尺外遊蕩，因不明原因，與涉案菲律賓籍失聯移工 AL〇〇〇（26歲）起衝突後，遭移工持水果刀砍殺。

檢警循線在案發地點附近的竹林內，查獲涉案水果刀，也發現涉案菲籍移工與已逾期居留的菲籍女友在案發地點附近租屋，7日帶回涉案移工與其女友後，將移工依殺人罪送辦，移工落網後辯稱，已忘記為何動手，但承認持刀攻擊李姓男子。

經查，李姓死者是地方頭痛人物，素行不良，有恐嚇、傷害、公共危險等多項前科，除因吸毒、酗酒問題，常與鄰居發生衝突之外，也常與親友衝突，本月初時還因百萬元土地糾紛，涉嫌毆打母親、阿姨，砸毀住家物品、砸毀親友車輛，遭劉姓表弟及友人持器械反擊圍毆，將李男打到骨折。