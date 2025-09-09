打詐、肅槍全國雙冠！竹市警獲警政署表揚

新竹市警察局執行今年第3次「全國同步打詐專案行動」及「全國同步肅槍專案行動」表現亮眼，2項專案均獲第1名的佳績，經內政部警政署公開表揚頒發獎座，警察局今於市務會議中向代理市長邱臣遠呈獻獎項，展現打擊犯罪、維護治安的決心與成果。

警察局表示，這次專案統合刑警大隊及各分局人力，盤點各項指標案件強力執行，共偵破「假投資」、「假網拍」及「假檢警」等詐欺集團23案，查獲犯嫌108人，強制拘捕到案更達到41人，查扣不法利得逾925萬餘元，另成功起獲非法槍械13支，並向上溯源查緝犯嫌到案，除貫徹強勢執法精神，亦展現警察局強力掃蕩不法之決心與行動力。

警察局指出，詐欺犯罪除靠員警查緝外，更需要市民提升識詐知能，才能有效降低被害與財損。呼籲市民善用「警政署165打詐儀表板」網站，透過真實案例學習防詐知識。未來警局亦將持續結合市府各局處及民間團體合作，以分齡分眾模式推廣各類反詐資訊，攜手守護市民財產安全。

邱臣遠表示，詐欺犯罪為民怨之首，非法槍械亦為治安首害，新竹市在打詐及肅槍工作責無旁貸，對於此次專案績優表現，除感謝警方對查緝詐欺犯罪的投入及檢肅非法槍彈的決心，也提醒警方在執勤過程務必注意安全，市府將持續作為警局最堅強的後盾，攜手維護治安，讓市民幸福有感，打造安居科技城。