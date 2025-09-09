聽新聞
0:00 / 0:00
台中潭子男子倒臥路旁身亡 菲籍男子涉持刀殺人遭聲押
台中市李姓男子前天上午倒臥潭子區豐興路，身有刀傷，傷重不治，檢警追出是菲律賓籍男子涉持刀殺人，檢方7日向法院聲押，法院尚未裁定，全案將後續查明案發經過。
台中地檢署在7日上午獲報，潭子區豐興路旁有一人倒臥傷重不治，立即指派檢察官魏珮樺組成專案小組，指揮大雅警分局蒐證調查、保全證據。
經確認死者身分為李姓男子（41歲），另前往案發現場勘驗，採取相關跡證，清查死者生前行跡及調閱相關資料後，專案小組循線迅速於7日將逾期居留之菲律賓籍男子（26歲）查獲到案。
經檢察官率同法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。
經檢察官偵訊後，認定該名菲律賓籍犯嫌涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押。
台中地檢署為關懷被害人家屬，財團法人犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制，提供必要協助。此案犯嫌於公眾往來之道路旁公然行凶，剝奪被害人寶貴生命，使被害家屬痛失親人造成難以回復之傷痛，將持續釐清案情，嚴查究辦。
