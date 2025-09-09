快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中潭子男子倒臥路旁身亡 菲籍男子涉持刀殺人遭聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子前天上午倒臥潭子區豐興路，身有刀傷，傷重不治，檢警追出是菲律賓籍男子涉持刀殺人，檢方7日向法院聲押，法院尚未裁定，全案將後續查明案發經過。

台中地檢署在7日上午獲報，潭子區豐興路旁有一人倒臥傷重不治，立即指派檢察官魏珮樺組成專案小組，指揮大雅警分局蒐證調查、保全證據。

經確認死者身分為李姓男子（41歲），另前往案發現場勘驗，採取相關跡證，清查死者生前行跡及調閱相關資料後，專案小組循線迅速於7日將逾期居留之菲律賓籍男子（26歲）查獲到案。

經檢察官率同法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

經檢察官偵訊後，認定該名菲律賓籍犯嫌涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押。

台中地檢署為關懷被害人家屬，財團法人犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制，提供必要協助。此案犯嫌於公眾往來之道路旁公然行凶，剝奪被害人寶貴生命，使被害家屬痛失親人造成難以回復之傷痛，將持續釐清案情，嚴查究辦。

菲律賓籍男子7日涉嫌持刀殺人，台中地檢署向法院聲押。圖／本報資料照
菲律賓籍男子7日涉嫌持刀殺人，台中地檢署向法院聲押。圖／本報資料照

菲律賓 被害人 檢察官

延伸閱讀

台菲經濟走廊 藍圖浮現…初步規劃對接七大產業

台中41歲男子路旁身亡 菲律賓男涉案遭檢方聲押

柯文哲稱羈押「1年未見陽光」 北所：有供保健所需光線

羈押一年終於要回家了！ 柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

相關新聞

台中潭子男子倒臥路旁身亡 菲籍男子涉持刀殺人遭聲押

台中市李姓男子前天上午倒臥潭子區豐興路，身有刀傷，傷重不治，檢警追出是菲律賓籍男子涉持刀殺人，檢方7日向法院聲押，法院尚...

狠男當街輾斃女友 殺人罪收押

南投四十三歲王姓男子六日與卅二歲吳姓女友爭執，負氣駕車離開時吳女以身擋車，王不顧她趴在引擎蓋上加速行駛，吳女摔落地面慘遭...

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

花蓮港務警察總隊近日連發風紀問題，短短兩天之內，先有林姓警員酒駕被逮，隔天又傳出薛姓警員遭女友指控性侵；5日下午港區更出...

WiC世界創新發明大賽 台灣消防斬獲3金1銀

2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽日前落幕，我國以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。