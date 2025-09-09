台中41歲男子路旁身亡 菲律賓男涉案遭檢方聲押

中央社／ 台中8日電

李姓男子昨天上午被發現倒臥台中市潭子區路旁，經送醫後傷重不治，警方循線鎖定1名逾期居留的菲律賓男子涉案並逮捕送辦，檢方複訊後，今天晚間依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

台中地檢署今天晚間發布新聞稿表示，大雅分局7日上午獲報，潭子區豐興路旁發現41歲李姓男子倒臥傷重不治，立即報請檢方組成專案小組，進行蒐證調查、保全證據

專案小組清查死者生前行跡及調閱相關資料後，警方7日將逾期居留的菲律賓籍26歲男子查獲到案，李男遺體經檢察官會同法醫相驗後，已訂期解剖。

全案今天經檢方複訊後，認定涉案的菲律賓籍男子涉犯刑法殺人罪嫌重大，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，晚間向台灣台中地方法院聲請羈押。

證據 殺人 菲律賓

延伸閱讀

柯文哲稱羈押「1年未見陽光」 北所：有供保健所需光線

羈押一年終於要回家了！ 柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

菲防長將出席首爾安全對話 推動防務合作穩印太

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

相關新聞

狠男當街輾斃女友 殺人罪收押

南投四十三歲王姓男子六日與卅二歲吳姓女友爭執，負氣駕車離開時吳女以身擋車，王不顧她趴在引擎蓋上加速行駛，吳女摔落地面慘遭...

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

花蓮港務警察總隊近日連發風紀問題，短短兩天之內，先有林姓警員酒駕被逮，隔天又傳出薛姓警員遭女友指控性侵；5日下午港區更出...

WiC世界創新發明大賽 台灣消防斬獲3金1銀

2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽日前落幕，我國以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運...

獨／高雄槍擊命案傳槍手身分已查出來 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

詐欺及竊盜案通緝犯羅姓男子上月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，迄今發生第18天，檢警專案小組疑整起...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。