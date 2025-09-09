台中41歲男子路旁身亡 菲律賓男涉案遭檢方聲押

李姓男子昨天上午被發現倒臥台中市潭子區路旁，經送醫後傷重不治，警方循線鎖定1名逾期居留的菲律賓男子涉案並逮捕送辦，檢方複訊後，今天晚間依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

台中地檢署今天晚間發布新聞稿表示，大雅分局7日上午獲報，潭子區豐興路旁發現41歲李姓男子倒臥傷重不治，立即報請檢方組成專案小組，進行蒐證調查、保全證據。

專案小組清查死者生前行跡及調閱相關資料後，警方7日將逾期居留的菲律賓籍26歲男子查獲到案，李男遺體經檢察官會同法醫相驗後，已訂期解剖。

全案今天經檢方複訊後，認定涉案的菲律賓籍男子涉犯刑法殺人罪嫌重大，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，晚間向台灣台中地方法院聲請羈押。