狠男當街輾斃女友 殺人罪收押

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

王姓男子（光頭者）駕車不顧女友趴在引擎蓋上，加速行駛甩落她再輾斃，逃逸三小時後被警方逮捕。圖／南投警分局提供
南投四十三歲王姓男子六日與卅二歲吳姓女友爭執，負氣駕車離開時吳女以身擋車，王不顧她趴在引擎蓋上加速行駛，吳女摔落地面慘遭輾斃；王男撞死女友後逃逸三小時落網，稱「當下太生氣才沒停車察看」。檢方依殺人等罪聲押，法院昨天裁准。

檢警調查，王男與吳女透過網路交友軟體認識並交往同居，六日晚上，兩人疑因感情及生活瑣事起爭執，王男一氣之下要駕車外出，吳女趴在引擎蓋上阻止，但王未理會加速行駛，推行約二百公尺後導致吳女摔落地面，遭王男開車輾壓拖行。

案發時間晚上八時許，民眾目擊有女子趴在一輛汽車引擎蓋上，快速行駛經過南投市中華路與自立一路路口，急忙報警。員警趕到時王男已駕車離開，吳女趴臥在地、血肉模糊，消防局趕到送醫，吳女身體及臉部多處擦挫傷、右腳嚴重粉碎性骨折，傷勢嚴重，當時九時許不治。

警方調閱路口監視器，查出王逃往台中市，前天凌晨趕往逮人，查扣車輛並在底盤發現死者殘破衣物等跡證。王男供稱兩人吵架，他開車要去喝酒解悶，吳女趴在引擎蓋阻止他出門，只是想甩開她；事發當下太生氣才沒停下來。

檢方昨會同家屬相驗吳女遺體，家屬怒斥王太殘忍，盼司法還給死者和家屬公道。家屬說，吳女與前夫育有四子女，再婚後認識王男不到二個月，不清楚兩人為何交往；現任丈夫獲知妻子死訊，崩潰一度吞藥被救回。

檢警依殺人、違反家庭暴力防治法將王男移送南投地檢署，檢方訊後聲請羈押獲准。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

殺人 車禍

