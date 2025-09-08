花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮港務警察總隊近日連發風紀問題，短短兩天之內，先有林姓警員酒駕被逮，隔天又傳出薛姓警員遭女友指控性侵；5日下午港區更出現女子翻牆闖入管制區，港警總隊表示，已針對近日連續爆發的事件逐一檢討，並加強內部教育與管制措施。

55歲林姓警員8月31日輪休時，晚間與友人餐敘飲酒後騎機車返家，行經吉安鄉南埔八街十，巡邏員警發現他搖晃騎車上前攔查，發現他全身酒氣，酒測後數值更高達0.53，依公共危險罪嫌送辦。

隔天9月1日發生薛姓警員遭女友報案，指控違反意願性侵，薛男當天清晨開車到女友住所，上午跟著到某民宅，看女友做長照工作，2人返家後女方稱很累想休息卻被硬上，男方完事後離開。薛男稱當天與女友發生爭執，對方一氣之下才提告，全案由縣警局依妨害性自主罪嫌調查。

港警總隊表示，全力配合司法調查，涉案的2名警員接受內部調查，林員依警察人員駕車安全考核實施要點及警察人員獎懲標準等規定，記一大過，同時追究考監責任，並列為教育輔導對象及調整服務地區。薛員已列為教育輔導對象及調整服務地區，後續將待偵審結果追究責任。

沒想到風紀爭議尚未落幕，5日下午港區22號碼頭再爆出一名女子翻牆進入管制區，甚至登上一艘停泊拖船，港警獲報當場查獲1名台籍女子，監視器確認是翻牆進入港區管制範圍。

女子情緒激動，交代不清擅闖原因，雖確認無身心障礙相關病史，但家屬拒絕接回，一度沒有醫院願意收治，慎重起見警方仍強制送醫治療，並依商港法開罰。

據了解，港警總隊除與花蓮港務分公司重新檢視港區管制機制，強化阻絕設施外，今天也針對近日爆出的事件開會逐一檢討，嚴肅面對警員違紀及港區安全問題，並加強內部教育與管制措施，杜絕觸法違紀事件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮港務警察總隊近日連發風紀問題，接連發生酒駕與性侵爭議，港區還有女子翻牆擅闖。圖為過去犯案證據照。本報資料照片
警察 花蓮 酒駕 性侵

