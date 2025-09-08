「巡護七號」航程逾8千浬 完成公海漁業巡護返台

海巡署艦隊分署「巡護七號」執行今年第2次遠洋公海漁業巡護任務，總計46天、航程超過8198浬，約1萬5200公里，「巡護七號」今天上午順利返抵高雄港，圓滿完成任務。

海洋委員會海巡署艦隊分署說明，「巡護七號」7月25日自高雄港啟航展開公海漁業巡護任務，巡護範圍涵蓋「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會公約（WCPFC）袋狀公海」。

艦隊分署發布新聞稿指出，執勤人員與漁業署漁業檢查員共同登檢台灣籍遠洋漁船共計6艘，查察是否涉及「非法、未報告與不受規範（Illegal, Unreported,Unregulated, IUU）」的漁撈行為及其他不法情事，以維護台灣漁船在中西太平洋及北太平洋公海作業的漁業秩序。

艦隊分署表示，「巡護七號」在任務期間慰問台灣遠洋作業漁船、關心船員工作與生活情形，並致贈台灣泡麵等物資，讓遠在萬里公海的漁民能回味家鄉味道。

海巡署指出，公海漁業巡護展現台灣強化國際參與、善盡國際社會責任決心，並有助於落實公海漁業資源養護與管理，未來將持續與漁業署保持密切聯繫與合作，確實掌握台灣遠洋漁船作業動態並彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民安全及維護公海漁業秩序。