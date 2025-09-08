聽新聞
WiC世界創新發明大賽 台灣消防斬獲3金1銀
2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽日前落幕，我國以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運背板等研發項目參賽共斬獲 3金1銀，其中火鳳攻擊包更榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎，展現台灣應變救災與永續設計實力。
消防署長蕭煥章指出，本屆比賽吸引來自美國、加拿大、台灣、菲律賓、馬來西亞、越南等共19個國家參與，台灣參賽的火場救援拖運墊、室內電動車滅火系統、火鳳攻擊包3項研發成果榮獲金牌，另外半身固定搬運背板獲得銀牌，代表我國在消防工作的創新研發受到國際間的肯定。
其中火鳳攻擊包（Phoenix Attack Pack）由消防署消防科技研發辦公室宋明哲技士與台中市政府消防局陳武記研究人員共同設計，改良現有使用的火災搶救攻擊包，並利用廢棄水帶回收重製，兼具實用性與環保理念，因此脫穎而出，更在本屆競賽中榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。
署長蕭煥章表示，我國消防同仁在今年7月參加2025新加坡國際發明展暨發明競賽獲得2面銀牌的優異成績，緊接著在8月的韓國WiC大賽表現亮麗，不僅代表我國在消防工作的創新研發受到國際間的肯定，更象徵台灣消防在救災裝備創新、科研應用落實及環境永續推動3大領域的堅強實力。
消防署未來將持續努力深化跨領域研發與實務驗證，把消防科研能量推向國際舞台，推動消防裝備朝向高效能、低負擔、環保永續的方向精進，期許在全球防災與創新研發領域發光發熱。
