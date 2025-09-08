快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

聽新聞
0:00 / 0:00

WiC世界創新發明大賽 台灣消防斬獲3金1銀

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽日前落幕，我國以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運背板等研發項目參賽共斬獲 3金1銀，其中火鳳攻擊包更榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎，展現台灣應變救災與永續設計實力。

消防署長蕭煥章指出，本屆比賽吸引來自美國、加拿大、台灣、菲律賓、馬來西亞、越南等共19個國家參與，台灣參賽的火場救援拖運墊、室內電動車滅火系統、火鳳攻擊包3項研發成果榮獲金牌，另外半身固定搬運背板獲得銀牌，代表我國在消防工作的創新研發受到國際間的肯定。

其中火鳳攻擊包（Phoenix Attack Pack）由消防署消防科技研發辦公室宋明哲技士與台中市政府消防局陳武記研究人員共同設計，改良現有使用的火災搶救攻擊包，並利用廢棄水帶回收重製，兼具實用性與環保理念，因此脫穎而出，更在本屆競賽中榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。

署長蕭煥章表示，我國消防同仁在今年7月參加2025新加坡國際發明展暨發明競賽獲得2面銀牌的優異成績，緊接著在8月的韓國WiC大賽表現亮麗，不僅代表我國在消防工作的創新研發受到國際間的肯定，更象徵台灣消防在救災裝備創新、科研應用落實及環境永續推動3大領域的堅強實力。

消防署未來將持續努力深化跨領域研發與實務驗證，把消防科研能量推向國際舞台，推動消防裝備朝向高效能、低負擔、環保永續的方向精進，期許在全球防災與創新研發領域發光發熱。

火鳳攻擊包不但獲得金牌，還榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。圖／消防署提供
火鳳攻擊包不但獲得金牌，還榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。圖／消防署提供
火場救援託運墊獲得金牌。圖／消防署提供
火場救援託運墊獲得金牌。圖／消防署提供
我國於韓國WiC世界創新發明大賽，以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運背板等研發項目參賽共斬獲3金1銀。記者黃子騰／翻攝
我國於韓國WiC世界創新發明大賽，以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運背板等研發項目參賽共斬獲3金1銀。記者黃子騰／翻攝

消防人員

延伸閱讀

韓WiC世界創新發明賽 台灣隊消防研發成果奪3金1銀

阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

台中市區一早驚傳墜溪 年輕女漂3公里被撈起...頭部重創命危

相關新聞

WiC世界創新發明大賽 台灣消防斬獲3金1銀

2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽日前落幕，我國以火場救援拖運墊、火鳳攻擊包、室內電動車滅火系統及半身固定搬運...

獨／高雄槍擊命案傳槍手身分已查出來 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

詐欺及竊盜案通緝犯羅姓男子上月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，迄今發生第18天，檢警專案小組疑整起...

假高山茶真販毒！台中警跟監3男查獲131毒茶包

陳姓、洪姓、蘇姓男子3人，長期無業難以負擔毒品開銷，為販毒竟將甲基甲基卡西酮等裝進「台灣大禹嶺」茶包中規避查緝，警方查獲...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。