獨／高雄槍擊命案傳槍手身分已查出來 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐欺及竊盜案通緝犯羅姓男子上月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，迄今發生第18天，檢警專案小組疑整起命案和毒品利益糾葛有關，根據作案BMW權利車層層轉手及槍手逃亡動線追查，傳出已鎖定年輕槍手身分，但凶嫌下落仍不明，懷疑作案後恐已偷渡出境。

51歲羅姓男子上月22日上午近7時許，在高市左營區文學路透天豪宅外遛狗、清掃狗大便時遭槍手伏擊狙殺16槍，命喪家門口；凶嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒毀車和作案2把改造槍械，後失去蹤影，如人間消失。

高市警方專案小組動員上百警力擴大調閱監視器，同時從權利車層層轉手關係人追查；據了解，涉案關係人中，已有人因曾轉手權利車甚至接應槍手，有涉案關聯性，已被橋頭地院依殺人罪嫌收押禁見，另有數人交保候傳。

專案小組案發後調閱監視器追查槍手逃亡動線，推斷槍手有可能從產業道路緊鄰大排的圳道跨越圍牆進入高雄大學校園內；數日來，調閱監視器畫面反覆清查比對，發現黑衣槍手犯案後，疑先在車上換了白色上衣，再跨越圍牆，穿越校園後直接從校園大門側邊徒步離開。

據了解，槍手從大學校門口快步離去後，疑攔了計程車，隨後在他人接應下輾轉逃逸無蹤；警方從權利車層層轉手到案涉案人及相關接應人等線索追查，疑已鎖定一名住北部的年輕男子是開槍凶嫌。

由於槍手逃逸過程層層設斷點，不易追查行蹤，有專案小組成員甚至形容「槍手難道飛天遁地不成？」從槍擊命案死者外出遛狗遭狙殺到槍手逃逸過程，預謀殺人的計畫相當縝密，因事發迄今已18天仍查無後續行蹤，恐怕已潛逃偷渡出境。

羅姓男子8月22日上午在高市左營區文學路透天豪宅外出遛狗、清狗屎（如圖）遭槍手狙殺身亡。記者石秀華／翻攝
羅姓男子8月22日上午在高市左營區文學路透天豪宅外出遛狗、清狗屎（如圖）遭槍手狙殺身亡。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手上月22日上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
高市槍擊案命案槍手上月22日上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
高市槍擊案命案槍手上月22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；警方趕抵現場鑑識。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手上月22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；警方趕抵現場鑑識。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手8月22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，小跑步至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手8月22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，小跑步至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝

