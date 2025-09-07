假高山茶真販毒！台中警跟監3男查獲131毒茶包

快訊

中央社／ 台中7日電

陳姓、洪姓、蘇姓男子3人，長期無業難以負擔毒品開銷，為販毒竟將甲基甲基卡西酮等裝進「台灣大禹嶺」茶包中規避查緝，警方查獲131包毒茶包，依毒品罪嫌將3人移送偵辦。

台中市刑大偵五隊今天發布新聞稿，警方依據情資調查，陳、洪2人有毒品及竊盜等前科；蘇男無前科、平日以網拍維生，3人明知毒品愷他命、甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵、浴鹽）是第三級毒品，以「台灣大禹嶺」為外包裝商標，藉此提高販售價格與數量及規避警方查緝。

警方調查，犯嫌以手機通訊APP與藥腳聯繫後，約定在路邊車上進行毒品交易規避查緝，經警方跟監及蒐證掌握相關事證後，聲請搜索票執行查緝；在3人住處及車上查扣印有「台灣大禹嶺」樣式的毒茶包131包。

經鑑驗，131包毒茶包含甲基甲基卡西酮成份，警方另查獲愷他命1罐、愷他命1包、電子磅秤2個及手機4支等相關贓證物，警詢後，將陳、洪、蘇3人及3名藥腳共6人，移送台中地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警方查獲，陳姓、洪姓、蘇姓男子等3人，長期無業難以負擔毒品開銷，竟將愷他命、甲基甲基卡西酮裝進「台灣大禹嶺」茶包中販售。圖／民眾提供（中央社）
台中市警方查獲，陳姓、洪姓、蘇姓男子等3人，長期無業難以負擔毒品開銷，竟將愷他命、甲基甲基卡西酮裝進「台灣大禹嶺」茶包中販售。圖／民眾提供（中央社）

