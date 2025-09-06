拒借友人2000元口角遭毆 高雄男被押上車喊「救命」警網攔截救人

曹姓男子今天傍晚4時25分在高市覺民路旁拒借林姓友人2000元，遭林痛毆數拳，楊姓及謝姓友人勸阻，將曹男帶上車，目擊者聽到林喊「救命」報警；警網攔截林男的車，意外查出謝男是通緝犯，警詢後，依妨害自由及傷害罪將林等3人送辦。

三民二警分局調查，曹姓男子（40歲）今天下午4時25分和林姓(48歲)、楊姓（40歲）及謝姓（57歲）等3名友人在車上談事情，林開口向曹男借2000元，但曹拒借錢。

林將車停在覺民路旁，和曹起口角，當下出拳揮打曹，在場的楊、謝2人見狀勸阻後，將曹男帶上車，曹因深怕被打，上車前大喊「救命」，一旁店家員工目擊過程報警。

警網通報攔截，鳳山警分局員警在五甲一路攔截到林男駕駛的轎車，但曹男已早一步先下車就醫，全案交由事發地三民二警分局偵辦。

警方將林等3人帶回查辦，並通知曹男到案，釐清身分時，意外發現謝男時橋頭地檢署發布的毒品通緝犯；因曹男身體擦挫傷堅持告林男，警詢後，依妨害自由及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另謝男則解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885