影／三重出名饅頭店前開車睡著 排隊民眾目擊警抓人查到喪屍煙彈

新北市三重區今天上午有1輛貨車停在車道上許久不動，警方獲報趕抵發現44歲司機睡著了，他被喚醒一看見警察，立即踩油門不顧前方還有其他車輛急欲逃跑。3名員警費力將他拖下車並查到「喪屍煙彈」，竟自稱工作太累吸毒提神解壓。

警方今天上午10時許趕抵新北大道一段、過圳街口，看見1輛小貨車停在外側車道上並未熄火，曾姓搬家工人坐在車內昏睡。當時路口是紅燈，貨車前方另有4輛車停等號誌，曾男被員警敲窗驚醒，立即開車向前想鑽縫隙逃脫。

員警擋在車前他仍不罷休，開車門又被曾男強行關上，重新把人拖出車外，他又掙脫鑽回駕駛座。最後支援警力增加到5人，費盡力氣完成壓制逮捕，並在車內座椅下找到2顆毒品依託咪酯煙彈（10.39公克）。

旁邊正好是知名包子饅頭店，許多排隊民眾目擊警察抓人，還有人錄影上傳網路。曾男有毒品前科，他說當時準備開車回家，停等紅燈就睡著了，還說上班實在太累才會吸毒，警詢後被依違反毒品危害防治條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885