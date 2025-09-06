聽新聞
0:00 / 0:00
中壢男酒駕吊照深夜無照騎車 巡邏警認出一攔...起出喪屍煙彈
桃園市中壢警分局文化派出所員警昨天深夜巡邏時，認出50歲曲姓男子先前因酒駕遭註銷駕照，仍騎乘機車行經中華路，立即攔停盤查，並察覺他顫抖有異狀，詢問是否用毒品。曲男突然從褲子口袋拿出一顆喪屍煙彈要丟棄，警方制止不聽發生拉扯，支援警力到場才將壓制曲及逮捕，全案今天依依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方盤查過程，去男先說沒什毒品或違禁品，但是口袋拿出來的物品，警員一看就認出是曾經查緝過的依托咪酯「喪屍煙彈」，要曲男交出來，曲改口說「拜託啦」、「不要這樣啦」、「給人家拜託啦」，警員見制止無效，迅速用無線電呼叫附近巡邏的同事支援，合力壓制。
中壢警分局長林鼎泰表示，員警細心警覺反應迅速，成功查獲毒品案件，毒品犯罪害人害己，警方將持續強化巡邏及臨檢作為，以實際行動展現打擊毒品犯罪的決心。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言