中壢男酒駕吊照深夜無照騎車 巡邏警認出一攔...起出喪屍煙彈

桃園市中壢警分局文化派出所員警昨天深夜巡邏時，認出50歲曲姓男子先前因酒駕遭註銷駕照，仍騎乘機車行經中華路，立即攔停盤查，並察覺他顫抖有異狀，詢問是否用毒品。曲男突然從褲子口袋拿出一顆喪屍煙彈要丟棄，警方制止不聽發生拉扯，支援警力到場才將壓制曲及逮捕，全案今天依依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方盤查過程，去男先說沒什毒品或違禁品，但是口袋拿出來的物品，警員一看就認出是曾經查緝過的依托咪酯「喪屍煙彈」，要曲男交出來，曲改口說「拜託啦」、「不要這樣啦」、「給人家拜託啦」，警員見制止無效，迅速用無線電呼叫附近巡邏的同事支援，合力壓制。

中壢警分局長林鼎泰表示，員警細心警覺反應迅速，成功查獲毒品案件，毒品犯罪害人害己，警方將持續強化巡邏及臨檢作為，以實際行動展現打擊毒品犯罪的決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康