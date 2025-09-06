超市旁談判變擄人！宜蘭男遭友勒頸架上車 警火速逮人

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市潘姓男子與陳姓男子等4名友人有嫌隙，5日約在中山路某超市旁空地談判，雙方一言不合，潘男在光天化日下遭強押上車，不少民眾目擊嚇壞。警方獲報趕往，4人在押人後2小時把潘送回原處時，被追緝的警方逮捕，依妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，40歲潘姓男子住在宜蘭市中山路附近，因與36歲陳姓等友人曾有過口角，雙方5日下午1時許約在中山路一處生鮮超市門口談判，話不投機，潘被陳及28歲潘姓、35歲吳姓及22歲林姓男子等4人，一路包夾、勒頸到停車場後推上後座，之後駕車揚長離去。

附近民眾發現竟有人在光天化日下擄人，趕緊報警。警方立即啟動快打部隊趕到現場，未發現人影，調閱周邊監視錄影系統，確認有4名男子將1人強押上車後離去，立即組成專案小組追查。

正巧陳男等人在押人2小時後，將車輛開回原停車場，警方發現後，立即衝上前逮人，4人見警方喝斥，乖乖下車趴地被捕，詢後依妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，當時4人將潘姓男子架上車後，即在周邊開車繞行，不斷叫罵，罵完人後，再將車輛開回原停車場，要放潘男下車。警方調查5人都認識，因曾發生口角有積怨，引發「擄人」風波，不排除可能有金錢或其他原因，還在了解。

宜蘭陳姓男子等4人與潘姓友人有糾紛，光天化日下將人架上車，警方獲報，2小時內逮到人。記者王燕華／翻攝
超市 宜蘭 停車場

