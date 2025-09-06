快訊

砸酒吧又動刀槍...台東古惑仔口角鬥毆3人送醫 警逮回9人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市大同路某酒吧昨天凌晨發生毀損案件，隨後在漢陽北路地區又發生傷害、槍擊及妨害秩序案，警方組成專案小組，並報請台東地檢署指揮偵辦，經追查於當天下午將9名涉案人查緝到案，並查扣改造槍枝、子彈、刀械及毒品等證物，全案移送法辦。

警方表示，昨天凌晨近1點時，大同路上一間地下室酒吧，突然闖入5、6名手持棍棒的年輕人，二話不說就開始砸店，讓店家及消費者直呼莫名其妙。警方獲報趕抵現場了解原因沒多久，漢陽北路又爆發鬥毆，過程中傳出槍響。

線上警網抵達現場時，1名20多歲陳姓男子左腳踝中彈貫穿，另男子手部遭砍傷，2人送往基督教醫院治療；至於開槍的一方則是20歲林姓男子多處刀傷，送往馬偕醫院治療無生命危險。

警方調查發現，雙方人馬早在前天凌晨，就在漢陽北路發生口角，疑似因此結下嫌隙，其中一方不滿，竟跑到對方經營的酒吧砸店，引爆後續砍人與開槍。案發後轄區台東警分局立即與刑事警察大隊組成專案小組追查，經過濾相關影像、分析路線，鎖定9名涉案人。

台東市昨凌晨傷害、毀損案，警方追查將9名涉案人查緝到案，並查扣改造槍枝、子彈、刀械及毒品等證物，全案移送法辦。圖／台東警分局提供
台東市昨凌晨傷害、毀損案，警方追查將9名涉案人查緝到案，並查扣改造槍枝、子彈、刀械及毒品等證物，全案移送法辦。圖／台東警分局提供
台東市昨凌晨傷害、毀損案，警方追查將9名涉案人查緝到案，並查扣改造槍枝、子彈、刀械及毒品等證物，全案移送法辦。圖／台東警分局提供
台東市昨凌晨傷害、毀損案，警方追查將9名涉案人查緝到案，並查扣改造槍枝、子彈、刀械及毒品等證物，全案移送法辦。圖／台東警分局提供

台東 馬偕醫院

