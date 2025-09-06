快訊

影／他以修配廠為掩護改造槍枝 台南警攻堅還查獲「星型」毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市少年隊今年初偵辦多起毒品案件，在溯源過程中發現45歲莊姓男子涉利用友人經營汽機車修配廠為掩護改造槍枝，前天專案小組兵分多路前往安南、安平及永康區查緝，起出2把改造手槍槍身及子彈，還發現9包「星星」造型粒狀物，原以為貓狗飼料，經篩檢竟是毒品卡西酮。

警方發現，莊憑藉本身機械知識及技術能力，疑長期從事製造、改造槍枝，現場搜索查扣克拉克手槍槍身1支、克拉克手槍彈夾2個、子彈1顆、銀色手槍槍身、已貫通槍管1支、金屬槍管、滑套一批，彈殼及彈頭等半成品數百顆。同時查扣沖壓模具、砂輪組等改造工具一批。

此外，警方搜索中還發現數包「星星」造型顆粒狀物品，原以為是貓狗飼料，經試劑篩檢竟是第三級毒品卡西酮，當場查扣卡西酮毒品9包(約800餘顆，毛重416.6公克)、安非他命1包(毛重1.5公克) 及吸食器等證物。全案依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例，將莊移送台南地檢署偵辦。

少年隊表示，經長期蒐證，發現莊疑涉嫌利用友人經營汽機車修配廠為掩護，從事改造槍枝不法行為，該隊隨即結合保安警察大隊霹靂小組、第三、第五、第六及永康分局組成專案小組，展開查緝行動。過程中由霹靂小組攻堅，成功壓制並逮捕莊等人。

尤其，這次查獲800餘顆的「星型」卡西酮毒品，是青少年較常使用新興毒品，通常都以毒品咖啡包或奶茶包型式流入市面，然而，這批毒品疑用「星星」可愛造型吸引青少年好奇嘗試，並藉以躲避追查，若流入市面將戕害青少年身心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方發現，莊男疑長期從事製造、改造槍枝，現場搜索查扣大批改造槍枝零件、子彈半成品，以及沖壓模具、砂輪組等改造工具一批。圖／讀者提供
警方發現，莊男疑長期從事製造、改造槍枝，現場搜索查扣大批改造槍枝零件、子彈半成品，以及沖壓模具、砂輪組等改造工具一批。圖／讀者提供
警方搜索中還發現數包「星星」造型顆粒狀物品，原以為是貓狗飼料，經試劑篩檢竟是第三級毒品卡西酮。圖／讀者提供
警方搜索中還發現數包「星星」造型顆粒狀物品，原以為是貓狗飼料，經試劑篩檢竟是第三級毒品卡西酮。圖／讀者提供

台南 槍枝 新興毒品

