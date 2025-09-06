勝隆漁61號11人 關島公海失聯

「勝隆漁六十一號」漁船昨天於西太平洋關島東方公海海域失聯。圖／漁業署提供

屏東縣東港籍勝隆漁六十一號漁船上十一名船員，昨天於西太平洋關島東方公海海域失聯，包括一名台籍船長、十名印尼籍船員。漁業署表示，已請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域臨近國家協尋，同時協調失聯海域附近的我國籍漁船前往協尋。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心前天下午發現，勝隆漁六十一號漁船於西太平洋關島東方公海海域作業期間，船位回報器信號異常，隨即通知漁船經營者確認狀況，昨天確認漁船失聯。

漁業署說，勝隆六十一號漁船是經許可赴太平洋海域作業的漁船，船全長廿六點○二公尺，船噸位一一六點○七噸，船上有十一名船員，包括一名台籍船長、十名印尼籍船員。

漁業署指出，該船今年七月十一日於屏東東港鹽埔漁港出海，赴西太平洋公海作業，船方表示，該船最後一次對外聯繫時間為本月三日中午，船位回報器於四日下午一時許，距美國關島東方約七四○浬處斷訊。

此外，該船於昨天上午十時許發出遇險訊號，與該船船位回報器最後位置相距約一百浬，已同步協調附近的我國籍漁船前往協尋及確認。

屏東縣東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，勝隆六十一號漁船船上的EPIRB（應急指位無線電示標）是用於船舶緊急情況下的定位信號發射器，當船舶遇險時，會發射四○六MHz的遇險信號，勝隆漁六十一號昨天發出信號，代表應是遇到危險狀況。

鄭鈺宸說，勝隆漁六十一號的船主是蘇澳人，不過現在都在東港活動，目前聯絡不到人；船長則是琉球人，據了解家中只有年邁的父母跟二個小孩，家屬不願發表意見，後續若有進一步消息，會再協助處理。