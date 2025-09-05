毒鴛鴦住高級住宅出入開雙B 高雄警喬裝外送員抄獲逾2.6公斤毒品

王姓男子和鄧姓妻子涉販毒維生，承租台南市安平區18樓千萬豪宅，當調和「喪屍煙彈」煙油處所，出入開雙B轎車，高市警局少年隊追少年涉毒案，查出王男夫妻是幕後供毒者，5次喬裝外送員進大樓送吃的，掌握作息後，上月20日搜索，抄獲逾2.6公斤毒品。

高市警局少年隊警方日前追查一起執行「青春專案」查獲的少年涉毒案，向上溯源，查出王姓男子（60歲）和鄧姓妻子（44歲）是幕後供毒者，夫妻倆以每月3萬元承租台南市安平區的大樓18樓豪宅，將租屋處當成分裝場。

警方調查，王男和鄧女夫妻為製作俗稱「喪屍煙彈」的依託咪脂煙油，屋內擺了各式奶油、草莓、芋頭、香草到蜂蜜、香蕉以及玫瑰香氣等各種味道的精油，如甜品店的香氛展示台。

警方查出王男夫妻進出開雙B轎車當交通工具，為掌握王男夫妻的生活作息，5次喬裝外送員佯裝進入大樓送美食，8月20日見時機成熟，持搜索票衝入王男租屋處搜索，當場查獲2人以依托咪酯原油搭配調和油注入煙彈填充毒品，組成依托咪酯煙彈。

王男夫妻並將毒品藏在房間內特製「毒品小金庫」收納櫃，該收納櫃需以感應磁卡開鎖，警方搜索時，王男夫妻不願配合提供磁卡開啟收納櫃，警方花15秒強制撬開收納櫃後，王男夫妻當場錯愕。

警方在現場查扣卡西酮粉2包、重1708.8公克，哈密瓜錠1袋、重349公克，依托咪酯494公克，K他命1包、重92公克，已使用依托咪酯煙彈37顆、電子煙組含依托咪酯煙彈11組及工具一批。

警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送，因2人坦承罪刑，檢方命其交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885