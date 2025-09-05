毒駕深夜行駛不穩 台中警路檢盤查出「超大杯咖啡包」

大甲分局日前在台中市外埔區三環路執行路檢勤務時，發現1輛轎車行駛不穩，當場攔查24歲駕駛吳男後，駕駛人才一搖下車窗後，立即散發出濃濃的愷他命味道，員警隨即展開調查，在其車上發現駕駛座旁小提袋內藏有毒品，全案將陳姓乘客一併依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大甲分局表示，員警於上周六晚間10點45分許，發現24歲駕駛吳男在國道3號大甲交流道東向匝道出口時，左右不穩，上前盤查時，吳男與23歲副座乘客陳男均神情恍惚、反應遲鈍，疑似有施用毒品情形，警方隨即詢問並檢視車內物品，當場發現駕駛座旁小提袋內藏有毒品。

經吳嫌主動交付後，警方查獲愷他命2包（毛重20.3公克）及毒咖啡包（卡西酮）42包（總毛重692.9公克），且該毒品咖啡包居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯，毒品的危害性更加嚴重，遂依法扣案。

警訊時，吳、陳二嫌均坦承共同持有及施用毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。另針對駕駛涉毒駕部分，警方已送交尿液檢驗，如超過法定閾值，將再依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885