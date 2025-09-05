快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

毒駕深夜行駛不穩 台中警路檢盤查出「超大杯咖啡包」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲分局日前在台中市外埔區三環路執行路檢勤務時，發現1輛轎車行駛不穩，當場攔查24歲駕駛吳男後，駕駛人才一搖下車窗後，立即散發出濃濃的愷他命味道，員警隨即展開調查，在其車上發現駕駛座旁小提袋內藏有毒品，全案將陳姓乘客一併依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大甲分局表示，員警於上周六晚間10點45分許，發現24歲駕駛吳男在國道3號大甲交流道東向匝道出口時，左右不穩，上前盤查時，吳男與23歲副座乘客陳男均神情恍惚、反應遲鈍，疑似有施用毒品情形，警方隨即詢問並檢視車內物品，當場發現駕駛座旁小提袋內藏有毒品。

經吳嫌主動交付後，警方查獲愷他命2包（毛重20.3公克）及毒咖啡包（卡西酮）42包（總毛重692.9公克），且該毒品咖啡包居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯，毒品的危害性更加嚴重，遂依法扣案。

警訊時，吳、陳二嫌均坦承共同持有及施用毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。另針對駕駛涉毒駕部分，警方已送交尿液檢驗，如超過法定閾值，將再依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕嫌犯車上起出毒品咖啡包，警方指出居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯。圖／大甲分局提供
毒駕嫌犯車上起出毒品咖啡包，警方指出居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯。圖／大甲分局提供
毒駕嫌犯車上起出毒品咖啡包，警方指出居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯。圖／大甲分局提供
毒駕嫌犯車上起出毒品咖啡包，警方指出居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的超大杯。圖／大甲分局提供

毒品 毒駕

延伸閱讀

買賣喪屍煙彈逮10男女 高雄警緝獲擁槍主嫌、租屋處如毒品分裝場

車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

打擊毒品不手軟！魯比歐：美將不經他國同意 持續擊殺走私者

相關新聞

毒駕深夜行駛不穩 台中警路檢盤查出「超大杯咖啡包」

大甲分局日前在台中市外埔區三環路執行路檢勤務時，發現1輛轎車行駛不穩，當場攔查24歲駕駛吳男後，駕駛人才一搖下車窗後，立...

買賣喪屍煙彈逮10男女 高雄警緝獲擁槍主嫌、租屋處如毒品分裝場

高市刑大警方去年11月及今年5月陸續查獲一對情侶販售俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品及8名批貨男女；8月18日警方追出供毒...

車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦

在員警準備破窗強制處理前，後座乘客才終於開門下車。圖：讀者提供 八德警察分局四維派出所昨(4)日晚間查獲一名涉及毒品與過失傷害的通緝犯。警方於八德區福國北街巡邏時，發現一輛可疑小客車停放路旁，車內4名

影／蘆洲大叔當街「持槍」向老媽媽要錢 警方查扣玩具啾啾卡賓槍

新北市蘆洲昨晚有人在忠義廟美食廣場旁，看見1名中年男子「手持長槍」狀似和老婦人爭執。警方發現網路影片，認出是住在附近吸毒...

比銀行定存還穩賺？國磐資產開發違法吸金數億元 7人收押禁見

高雄地檢署接獲刑事局南部打擊犯罪中心提報，已有多次涉嫌違法吸金紀錄、吸金足跡遍布全台的「國磬資產」開發公司以號稱9.6%...

遊艇走私大麻322公斤市值逾6億 船長判刑9年罰金100萬元

船長劉冠德等人被毒品走私集團買通，以出租遊艇在海上接運的大麻322公斤，市價逾6億元，被海巡攔截未流入市面，檢方陸續逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。